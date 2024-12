Fearne Cotton lebt nach Scheidung ohne ihre "Angstzustände"

Fearne Cotton (43) sorgte im Dezember mit der Neuigkeit, dass sie sich nach zehn Jahren Ehe von ihrem Partner Jesse Wood (48) getrennt hat, für eine große Überraschung. In ihrem Podcast "Happy Place" spricht die Autorin nun darüber, wie es ihr nach dem plötzlichen Liebes-Aus geht. "Zum Glück hatte ich in letzter Zeit kaum Angstzustände. Ein Grund dafür ist, dass ich [...] zur Therapie gehe und nicht ständig ausfalle wie früher", gibt die 43-Jährige ehrlich zu und erklärt, dass wöchentliche Therapiesitzungen und die Auseinandersetzung mit unterdrückter Wut entscheidend zu ihrem Wohlbefinden beigetragen haben.

Sie verrät weiter, dass die Trennung und ihr verändertes Empfinden sich voll und ganz auf die Lust nach Leben auswirken. Zuvor verbrachte sie die Nächte gern als "glücklicher kleiner Einsiedler" mit der Familie in den eigenen vier Wänden. Doch nun verspüre sie Lust nach Aufregung. "Ich habe tatsächlich das natürliche Bedürfnis, mehr auszugehen, zu sozialisieren, Spaß zu haben und ein bisschen verkatert zu sein. Ich bin in einer neuen kleinen Ära", erklärt Fearne und fügt witzelnd hinzu: "Meine Kinder werden etwas älter. Die spaßige Fearne ist zurück!"

Fearne und Jesse hatten sich 2011 auf Ibiza kennengelernt, als die TV-Bekanntheit nach der frischen Trennung von ihrem Ex Peter Brame auf einer Reise mit ihren Freundinnen war. Zu diesem Zeitpunkt hatte auch Jesse gerade seine Ehe mit seiner ersten Frau Tilly Wood beendet. Drei Jahre später heirateten Fearne und der Sohn des Rolling Stones-Gitarristen Ronnie Wood (77) in einer intimen Zeremonie in London. In den vergangenen Jahren soll es zwischen den Ehepartnern jedoch einige unüberwindbare Herausforderungen gegeben haben, die letztendlich zum Ende der Beziehung führten.

Getty Images Fearne Cotton, Autorin

Getty Images Fearne Cotton und Jesse Wood im Jahr 2014

