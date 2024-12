Fearne Cotton strahlt vor Glück inmitten von Jesse-Scheidung

Fearne Cotton (43) und Jesse Wood (48) lassen sich nach zehn Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern scheiden. Trotz der schwierigen Zeiten zeigte sich die Moderatorin am Donnerstagabend gut gelaunt bei einem Abendessen mit ihren Freunden und Podcast-Kollegen Elizabeth Day und Jamie Laing (36). Auf einem gemeinsamen Selfie, das sie in ihrer Instagram-Story teilte, schrieb sie: "Im wahrsten Sinne des Wortes... Wie man großartige Gesellschaft hat."

Nur wenige Tage zuvor hatte die 43-Jährige in ihrem eigenen Podcast über den Druck gesprochen, den viele Frauen verspüren, "alles gleichzeitig schaffen zu wollen". Sie kritisierte die "toxische Erwartung", dass Frauen Beruf, Familie und soziale Erwartungen mühelos in Einklang bringen müssten – betonte jedoch, wie wichtig es ihr sei, stressfrei Zeit mit ihren Kindern und Freunden zu genießen. Parallel zu ihrer Trennung musste Fearne kürzlich auch eine gesundheitliche Herausforderung bewältigen: Die Podcasterin offenbarte, dass bei ihr zwei Tumore am Kiefer entdeckt wurden, was ihre vergangenen Wochen zusätzlich erschwert habe.

Fearnes Eheprobleme mit dem Sohn des Rolling Stones-Gitarristen Ronnie Wood (77) waren offenbar kein plötzliches Ereignis. Bereits 2019 gab sie in einem Interview zu, dass Jesses Tourneen mit seiner Band Reef eine Belastung für ihre Beziehung darstellten. "Inmitten dieses gewaltigen Streits fragten wir uns wohl beide, wo die Liebe geblieben war, und machten uns Sorgen, dass sie nicht mehr zurückkommen könnte", erklärte Fearne damals laut Daily Mail.

Getty Images Jesse Wood und Fearne Cotton, November 2019

Getty Images Fearne Cotton, Moderatorin

