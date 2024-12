Fearne Cotton erholt sich nach Entfernung von zwei Tumoren

Fearne Cotton (43) hat sich kürzlich einer Operation unterzogen, bei der zwei gutartige Tumoren aus ihrem Kiefer entfernt wurden. Nun gibt die Moderatorin ihren Fans auf Instagram ein Update darüber, dass der Eingriff erfolgreich durchgeführt wurde und sie sich nun erhole. "Die Operation ist sehr gut verlaufen. Ich erhole mich und ruhe mich aus. Vielen Dank für all die netten Nachrichten", schrieb die Britin am Mittwochnachmittag in ihrer Social-Media-Story. Zwar betont Fearne, dass sie eine Weile "außer Gefecht" sein werde, dennoch blicke sie positiv in die Zukunft.

Bereits am Dienstag hatte die Radio-DJane in einem Video über ihre bevorstehende Operation gesprochen. Sie erklärte: "Ich habe einen gutartigen Tumor hier an meinem Kiefer unterhalb des Ohres und einen weiteren kleinen darüber. Ich bin sehr dankbar, dass sie gutartig sind, aber sie müssen entfernt werden, da sie auf einem Nerv liegen." Trotz der anstehenden Ruhephase versicherte sie ihren Fans, dass ihr Podcast "Happy Place" wie gewohnt weiterlaufen werde. "Ich habe viele Folgen im Voraus aufgenommen, also wird alles normal weitergehen, und ich sehe euch bald wieder", berichtete sie zuversichtlich.

Unterstützung erhielt Fearne von vielen Seiten, besonders von ihrer engen Freundin Davina McCall. "Ich sende dir so viel Heilung und Liebe. Kann es kaum erwarten, dir eine große, liebevolle Umarmung zu geben", schrieb die britische TV-Bekanntheit zu Fearnes Beitrag. Davina erholt sich selbst gerade von einer Gehirnoperation nach der Diagnose eines "sehr seltenen" Tumors.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fearne Cotton, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Fearne Cotton und Davina McCall, britische Moderatorinnen