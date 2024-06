Großer Meilenstein: Prinz Sverre Magnus feiert sein Abitur!

Prinz Sverre Magnus (18) hat einen Grund zum Feiern! Das jüngste Kind von Kronprinz Haakon (50) und Kronprinzessin Mette-Marit (50) hat erfolgreich sein Abitur abgeschlossen. Um diesen Meilenstein zu feiern, teilt der offizielle Instagram-Account des norwegischen Königshauses ein Foto der stolzen Eltern zusammen mit dem Abiturienten. "Herzlichen Glückwunsch an Prinz Sverre Magnus zur 13-jährigen Schulzeit", steht unter dem Beitrag geschrieben. Der Prinz sei seit drei Jahren Schüler an der Elvebakken High School in Oslo gewesen. Am Tag des Abschlusses versammelten sich neben dem Kronprinzenpaar und weiteren Abschlussschülern, Familien und Lehrern auch Königin Sonja (86).

Auch die Fans der norwegischen Royals freuen sich über den erfolgreichen Schulabschluss des jungen Prinzen. So kommentiert ein Nutzer: "Herzlichen Glückwunsch zum Schulabschluss." Ein weiterer Follower schließt sich seinem Vorredner an und tippt: "Herzlichen Glückwunsch zu einem Meilenstein im Leben. Ich wünsche der ganzen Familie einen schönen Sommer." Den meisten Fans sticht aber vor allem etwas ganz anderes ins Auge: die verblüffende Ähnlichkeit von Sverre zu seinem Uropa Olav, der von 1957 bis 1991 in Norwegen regiert hatte.

Sverres Mama Mette-Marit hatte in der vergangenen Zeit aufgrund von gesundheitlichen Problemen häufiger mal ihre Termine absagen müssen – umso schöner, dass die 50-Jährige an der Abschlussfeier ihres Sohnes teilnehmen konnte. Die Kronprinzessin leidet bereits seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose. In einem Interview mit der norwegischen Zeitung Verdens Gang klärte die zweifache Mutter auf, wie es wirklich um ihren Gesundheitszustand steht. "Im Moment fühle ich mich wirklich gut", berichtete Mette-Marit zuversichtlich. Sie wisse allerdings, dass sich dieser Zustand schlagartig ändern könnte.

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinz Sverre und Kronprinz Haakon im Mai 2023

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, 2022

