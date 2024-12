Bollywood-Filmproduzent Shyam Benegal ist mit 90 verstorben

Traurige Nachrichten für alle Bollywood-Fans: Heute Morgen verstarb der Filmemacher Shyam Benegal in Mumbai. Seine Tochter Pia Benegal bestätigte den Tod ihres Vaters gegenüber India Today. Laut der Zeitung ist der 90-Jährige an den Folgen einer chronischen Nierenerkrankung gestorben. Noch vergangene Woche feierte der bekannte Inder seinen Geburtstag im Kreise seiner Familie und Bekannten. Dazu zählte unter anderem der Sohn des indischen Schauspielers Shashi Kapoor (✝79), Kunal Kapoor.

Zu Lebzeiten arbeitete Shyam als Filmregisseur, Drehbuchautor und Dokumentarfilmer. Mit seinen Werken aus den 1970er-Jahren wurde er besonders bekannt. Eigentlich begann er seine berufliche Karriere als Werbetexter, bis die Filmgröße 1962 seinen ersten Streifen drehte. Seinen Einstieg in die Spielfilmbranche begann Shyam 1974 mit dem Film "Ankur". Zu seinen bekanntesten Werken zählen unter anderem die Filme "Bhumika", "Trikal" und "Junoon".

Noch im vergangenen Jahr brachte der Filmproduzent seinen letzten Film "Mujib: The Making of a Nation" heraus. Als einer der bekanntesten Bollywood-Persönlichkeiten räumte er einige Auszeichnungen ab. Ganze 18 nationale Filmpreise zählen zu seiner Sammlung. Die höchste indische Auszeichnung im Bereich Kino gewann Shyam 2005. Den sogenannten Dadasaheb Phalke Award hinterließ er an seine Tochter und seine Frau Nira.

Getty Images Shyam Benegal im Juli 2017

Getty Images Shyam Benegal im Februar 2015

