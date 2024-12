Helene Fischer feierte "Traumschiff"-Party mit Ex Florian

Helene Fischer (40) und Florian Silbereisen (43) ließen es kürzlich bei einer Party auf hoher See gemeinsam krachen. Wie Schauspielerin Natalia Avelon (44) laut oe24 verriet, war die Sängerin an Bord des ZDF-Traumschiffs zu Gast – allerdings nicht für eine Rolle, sondern aus ganz privaten Gründen. Eine Freundin von Helene, die zur Schiffscrew gehört, feierte dort nach den Dreharbeiten zur Weihnachtsfolge ihren Geburtstag. Die neue Das Traumschiff-Episode mit dem Titel "Hudson Valley" wird am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt – natürlich mit Florian in seiner beliebten Rolle als Kapitän Max Parger.

Natalia, die selbst am Set dabei war, zeigte sich begeistert, wie locker und humorvoll Helene abseits der Bühne sei. "Sie ist eine coole Braut und eine lustige Person. Sie kann gut feiern", schwärmte die Schauspielerin. Das schillernde Fest sei keinesfalls eine Ausnahme auf dem Schiff gewesen: Nach Drehschluss versammle man sich hier häufiger, um sich von den Anstrengungen des Tages am Set zu erholen, so oe24. Auch Florian hat Natalia beeindruckt: "Er ist ein unglaublich netter, charmanter Mensch und ein Vollprofi im Job."

Die freundschaftliche Beziehung zwischen Helene und Florian ist für Fans keine Überraschung. Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, galten sie doch einst als Traumpaar der deutschen Schlagerlandschaft. Obwohl sie sich im Jahr 2018 nach über zehn Jahren trennten, betonen beide stets, dass sie sich noch immer nahestehen. Während Helene inzwischen in einer neuen Beziehung Mutter geworden ist, konzentriert sich Florian auf seine Karriere als Moderator, Schauspieler und Schlagersänger. Die Feier auf dem "Traumschiff" scheint erneut zu bestätigen, dass die beiden Stars trotz ihrer romantischen Entzweiung weiterhin gut miteinander umgehen können.

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Wiesn 2009

