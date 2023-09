Seltenheit: Helene Fischer spricht über ihre kleine Tochter!

Helene Fischer (39) spricht über ihren Nachwuchs! Sie ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen Deutschlands, aber über ihr Leben abseits des Rampenlichts hält sich die Ex von Florian Silbereisen (42) meistens bedeckt. Das änderte sich auch nicht, als die "Atemlos"-Interpretin im Dezember 2021 erstmals Mutter wurde – in der Öffentlichkeit ist nur wenig über ihren Sprössling bekannt. Umso schöner ist es nun, dass Helene ein Update über ihre Kleine gibt!

Wie das österreichische Newsportal OE24 berichtete, holte sich die 39-Jährige bei einem Auftritt in Wien die elfjährige Leni auf die Bühne. Diese hatte eine ganz besondere Frage an ihr Idol und wollte wissen: "Wie geht es deinem Baby?" Überraschend plauderte Helene aus dem Nähkästchen und verriet: "Dem Baby geht es hervorragend. Eine ganz kleine, süße Maus ist das mittlerweile schon geworden. Wir sind sehr, sehr glücklich." Es ist das erste Mal, dass die Echo-Preisträgerin so viel über ihr Töchterchen Nala preisgibt.

Trotz ihrer großen Karriere geht Helene in ihrer Rolle als Mutter auf. Wie sie bei einem anderen Konzert durchblicken ließ, könne sie sich noch weitere Kinder vorstellen. Nachdem sie sich während ihrer Show viele Kids auf die Bühne geholt hatte, soll sie laut Bild Folgendes angedeutet haben: "Oje, ist das schön. So habe ich es gern, wir arbeiten darauf hin."

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel im November 2017

Getty Images Helene Fischer, Musikerin

Getty Images Helene Fischer im August 2022

