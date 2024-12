Schauspieler Art Evans ist im Alter von 82 Jahren gestorben

Der Schauspieler Art Evans ist am 21. Dezember 2024 verstorben. "Schweren Herzens müssen wir verkünden, dass Art verstorben ist", teilte seine Frau Babe Evans dem Hollywood Reporter mit. Zudem fügte sie hinzu: "Bitte respektieren Sie unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt. Eine Gedenkfeier für Freunde und Familie wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden." Art starb im Kreise seiner Familie. Er soll friedlich eingeschlafen sein.

Art war für seine Rolle des Leslie Barnes in "Stirb Langsam" aus dem Jahr 1990 bekannt. In dem Film stellte er einen Angestellten in einem Flugsicherungsturm dar. Dieser half dem von Bruce Willis (69) verkörperten John McClane Terroristen zu stoppen. Neben dem "Stirb Langsam"-Film war der Schauspieler auch an der Seite von Denzel Washington (69) und Adolph Caesar in "Eine Soldatengeschichte" von 1984 als Soldat James Wilkie zu sehen. 2010 war Art in "Anderson's Cross" und 2011 in "Last Man Standing" zu sehen. Er trat zudem bei "Real Husbands of Hollywood" auf.

Art Evans wurde am 27. März 1942 in Berkeley, Kalifornien, geboren. Er begann seine 40-jährige Schauspielkarriere am Frank Silvera's Theater of Being in seiner Heimatstadt. Dort übernahm er eine Hauptrolle in "The Amen Corner". Die Show wurde 1965 am Broadway übertragen. Neben seiner Frau Babe hinterlässt Art seinen Sohn Ogadae. Sein anderer Sohn Sage verstarb bereits 2016.

Getty Images Bruce Willis im Juli 2018

Frazer Harrison/ Getty Images North America Babe Evans und Art Evans bei den 21st Annual Hollywood Film Awards, 2017 in Beverly Hills

