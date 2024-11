Nach Stormzy-Trennung: Maya Jama wird zur Multimillionärin

Maya Jama (30) ist nun offiziell Multimillionärin. Die britische Moderatorin hat nach ihrer Trennung vom Rapper Stormzy (31) im Juli ein Rekordjahr in Sachen Einnahmen verzeichnet. Die neuesten Finanzunterlagen ihres Unternehmens MIJ & Co Entertainment, die TMZ vorliegen, zeigen die Zahlen: Ihr Nettovermögen steigt von 1,63 Millionen auf 2,2 Millionen Euro. Damit hat Maya in zwölf Monaten über 1,5 Millionen Euro eingespielt – was fast einer Verdoppelung ihrer Einkünfte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit lukrativen Deals in den Bereichen Fernsehen, Beauty und Mode hat die Geschäftsfrau bewiesen, dass sie sich auch ohne ihren früheren Partner beruflich auf dem Höhepunkt befindet.

Im Detail zeigt sich, dass die 30-Jährige für ihre Moderation der britischen Love Island-Version über 900.000 Euro pro Staffel kassiert. Doch nicht nur im Fernsehen war Maya zu sehen – auch bei den diesjährigen BRIT Awards und der Comic Relief Veranstaltung glänzte sie als Co-Moderatorin mit einer beachtlichen Gage von über 60.000 Euro. Auch als Model verdient Maya stattliche Summen: So ersetzte sie im März Kate Moss (50) als Gesicht der Make-up-Marke Rimmel London. Weitere lukrative Deals schloss sie mit Unternehmen wie Beauty Works, Self Portrait, Maybelline, Adidas und Gordon’s Gin ab. Ebenfalls zierte das Model im Juli die Titelseiten der British Vogue und schmückte als Werbegesicht die Herbst/Winter Kollektion 2024 von Dolce & Gabbana.

Trotz des beruflichen Höhenflugs bleiben die persönlichen und emotionalen Momente in Mayas Leben von Interesse. Auch ihre Beziehung zu Stormzy stand immer wieder im medialen Rampenlicht. Mitte Juli gaben die beiden offiziell nach drei gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. "Wir haben das vergangene Jahr damit verbracht, unser Bestes zu geben, damit die Beziehung funktioniert. Trotzdem haben wir vor Kurzem beschlossen, Schluss zu machen", schrieben sie in einem gemeinsamen Statement auf Instagram.

Instagram / mayajama Maya Jama, Moderatorin

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

