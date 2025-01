Seitenhieb an Stormzy: Maya Jama soll diesen Fußballer daten

Love Island-Moderatorin Maya Jama (30) scheint laut The Sun nach ihrer Trennung von Stormzy (31), mit dem sie über vier Jahre liiert war, wieder ihr Glück gefunden zu haben. Pünktlich zum Jahreswechsel wurde sie mit dem Fußballprofi Ruben Dias von Manchester City auf Ibiza gesichtet, was Gerüchte über eine neue Romanze auslöste. Fans spekulieren bereits, dass die Verbindung zum Rivalen von Stormzys Lieblingsteam, Manchester United, für zusätzlichen Zündstoff sorgt. "Manche Frauen spielen echt Schach", bemerkte ein Fan in den sozialen Medien, während ein anderer mutmaßte: "Stormzy schmeißt bestimmt gerade Dinge durch die Gegend."

Die beiden Turteltauben haben sich bislang nicht offiziell zu ihrer Beziehung geäußert, doch einige Beobachter sind überzeugt, dass Maya und Ruben mehr als nur Freunde sind. Bereits wenige Wochen vor Silvester hatte Maya in einem Interview mit dem Evening Standard betont, dass sie sich nur noch auf Partner einlassen wolle, die ihr Leben bereichern können. "Ich habe so ein schönes Leben für mich alleine aufgebaut, ich brauche niemanden, der das nicht ergänzt", erklärte sie. Interessanterweise verbrachte Stormzy laut Berichten die Weihnachtstage in den USA, wo er mit der Sängerin Victoria Monet gesehen worden sein soll – dies deutet darauf hin, dass auch er längst weitergezogen ist.

Maya Jama, die bei ihrer Geburt im Jahre 1994 nach der berühmten US-Autorin Maya Angelou benannt wurde, hat sich seit ihrer Trennung von Stormzy erfolgreich als eigenständige Persönlichkeit etabliert. Neben ihrer Karriere legt die Moderatorin und Model-Ikone großen Wert auf Selbstfürsorge und eine klare Abgrenzung von negativen Einflüssen. Ihr Ex-Partner Stormzy hatte sich 2019 für seinen angeblichen Seitensprung öffentlich bei ihr entschuldigt, doch das Paar fand nie wieder zueinander. Mayas Statement über neue Beziehungen bekräftigt, dass sie sich bewusst für Qualität und nicht für Kompromisse entscheiden will. Fans können gespannt sein, ob Ruben Dias tatsächlich derjenige sein wird, der ihr Herz erobert.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ruben Dias und Maya Jama.

Getty Images Stormzy und Maya Jama im Jahr 2017

