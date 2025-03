Stormzy erhält Ehrentitel von der Universität Cambridge

Der britische Rapper Stormzy (31), mit bürgerlichem Namen Michael Ebenezer Kwadjo Omari Owuo Jr., wird mit einem Ehrendoktor in Rechtswissenschaften von der renommierten Universität Cambridge ausgezeichnet. Wie The Standard berichtet, wird die Verleihung am 25. Juni in einer feierlichen Zeremonie im Senate House der Universität stattfinden. Stormzy wird für seine vielfältige philanthropische Arbeit geehrt, darunter ein Stipendienprogramm, das er 2018 ins Leben rief, um schwarzen Studierenden den Zugang zu Cambridge zu erleichtern. Neben ihm werden sieben weitere Persönlichkeiten mit Ehrentiteln ausgezeichnet, wie die Universität bekannt gab.

Das außergewöhnliche Engagement des Rappers hat seit Beginn des Programms bereits 55 Studierende unterstützt, deren Studiengebühren und Lebenskosten vollständig gedeckt wurden. Durch eine Kooperation mit der Bank HSBC konnte die Zahl der Stipendienplätze 2021 deutlich erhöht werden. In diesem Jahr erreicht das Programm einen neuen Meilenstein: Die bislang größte Gruppe von Stipendiatinnen wird ihren Abschluss machen. Der sogenannte "Stormzy-Effekt" wird zudem dafür verantwortlich gemacht, dass deutlich mehr schwarze Jugendliche in Großbritannien eine Bewerbung an der Elite-Universität in Betracht ziehen.

Stormzy hat sich nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem sozialen Engagement einen Namen gemacht. Seine Bemühungen gehen weit über die Grenzen des akademischen Bereichs hinaus – er setzt sich auch in den Bereichen Sport, Literatur und Bildung für Gleichberechtigung ein. Bekannt wurde er 2015 mit seinem Song "Shut Up", der ihn aus der Londoner Grime-Szene ins Rampenlicht katapultierte. Neben seiner Karriere widmet sich Stormzy immer wieder seiner Community und sprach in Interviews offen darüber, wie wichtig es ihm sei, andere zu unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stormzy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Stormzy, UK-Rapper

Anzeige Anzeige