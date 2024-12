"ZDF-Fernsehgarten"-Andrea Kiewel zeigt sich ungeschminkt

Andrea Kiewel (59) gibt ihren Fans auf Instagram einen seltenen Einblick: Ganz ohne Make-up und in lässigem Winteroutfit meldet sich die Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens vom Mainzer Weihnachtsmarkt. Der gemütliche Schnappschuss wurde in der Story des offiziellen Fernsehgarten-Accounts gepostet. Eingekuschelt in Mantel, Hoodie und Mütze wünscht Kiwi ihren Followern ein "frohes Weihnachtsfest" und erinnert daran: "Passt gut auf euch auf und seid lieb zueinander." Die Moderatorin, die sonst durch ihre farbenfrohen Bühnenlooks auffällt, begeistert dabei mit ihrer natürlichen Ausstrahlung.

Andrea ist längst eine TV-Institution: Seit 24 Jahren moderiert sie den ZDF-Fernsehgarten und gehört zu den bekanntesten Gesichtern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie Recherchen von Welt ergaben, liegt ihr Jahresgehalt bei rund 400.000 Euro – deutlich weniger als Markus Lanz (55) mit 1,9 Millionen Euro, aber mehr als Giovanni Zarrella (46), der 300.000 Euro verdient. Trotz dieser Unterschiede liebt Kiwi ihren Job und schwärmte erst kürzlich gegenüber t-online: "Es ist, als sei der ZDF-Fernsehgarten für mich erfunden worden."

Privat pendelt die 59-Jährige regelmäßig zwischen Deutschland und Tel Aviv, wo sie mit ihrem israelischen Partner eine ganz andere Seite des Lebens genießt. Andrea schätze das Leben in ihrer Wahlheimat – trotz der angespannten Lage vor Ort – und beschreibt ihre Fernbeziehung als bereichernd, trotz Sprachbarrieren. "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist", verriet sie in ihrem 2020 erschienenen Buch "Meist sonnig: Eine Liebeserklärung an das Leben". In der Stadt am Mittelmeer hat Andrea allem Anschein nach einen wichtigen Rückzugsort gefunden, während sie in Deutschland weiterhin mit Herzblut ihre Karriere als Fernsehmoderatorin vorantreibt.

Getty Images Andrea Kiewel, Moderatorin

Getty Images Andrea Kiewel im Oktober 2015 in Berlin

