Comedy-Hit "Schitt's Creek" ist bald im Programm von Netflix

Eugene Levy (78) und Catherine O'Hara (70) bezauberten Millionen als Johnny und Moira Rose in der preisgekrönten Serie "Schitt’s Creek". Doch nach sechs erfolgreichen Staffeln ist das Ende der Serie nun offiziell besiegelt. Serienerfinder Dan Levy (41), der nicht nur hinter der Kamera stand, sondern auch vor der Kamera als David Rose brillierte, erklärte in einem Interview mit Variety, dass die Geschichte der Roses mit Bedacht zu einem Abschluss gebracht wurde, bevor die Serie ihren Höhepunkt überschreiten könnte. Fans hoffen zwar weiterhin auf eine siebte Staffel, ein solches Revival ist aktuell jedoch nicht geplant. Dafür können sie sich auf die Aufnahme der Serie auf Netflix freuen. Geplant ist diese noch für den 31. Dezember 2024.

Die Serie, die sich um die einst wohlhabende Familie Rose dreht, deren luxuriöses Leben nach einem finanziellen Ruin zusammenbricht, hat sowohl Zuschauer als auch Kritiker begeistert. Ihr neues Zuhause: das heruntergekommene Nest Schitt’s Creek, das sie einst im Scherz gekauft hatten. Was humorvoll beginnt, entpuppt sich schnell als Mischung aus chaotischen, aber herzerwärmenden Geschichten über Familie und Zusammenhalt. Mit insgesamt 80 Episoden sorgte die Serie nicht nur für zahlreiche Lacher, sondern auch für emotionale Momente, die den Roses und den schrulligen Bewohnern des Örtchens gewidmet sind.

Hinter den Kulissen verbindet Eugene und Catherine eine jahrzehntelange Freundschaft. Bereits in den 1970er-Jahren standen die Kanadier gemeinsam in der Comedy-Szene vor der Kamera, unter anderem bei der Kult-Show "Second City Television". Ihre Chemie zeigte sich nicht nur privat, sondern wurde in ihrer Zusammenarbeit in "Schitt’s Creek" auf ein neues Niveau gehoben. Catherine, die für ihren exzentrischen Stil und ihr unvergessliches Spiel als Moira gefeiert wurde, schwärmte oft von Eugene: "Mit ihm zu arbeiten, fühlt sich an wie Nachhausekommen." Eugene, seit Jahrzehnten glücklich verheiratet, genießt diese vertraute Arbeitsbeziehung und hat auch nach dem Ende der Serie nur warme Worte für sein Co-Star-Team übrig.

Getty Images Catherine O'Hara bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Getty Images Eugene Levy, Schauspieler

