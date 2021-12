1990 feiert Kevin – Allein zu Haus Premiere. Seitdem hat sich die Komödie über den aus Versehen vergessenen kleinen Kevin zum richtigen Kultfilm gemausert. Vor allem aus der Weihnachtszeit ist er überhaupt nicht mehr wegzudenken. Dieses Jahr wird der Klassiker bereits stolze 31 Jahre alt, da stellt sich die Frage: Was haben eigentlich die Schauspieler in den vergangenen drei Jahrzehnten gemacht? Die fünf interessantesten Werdegänge stellt euch Promiflash im Video vor. Angefangen mit dem des Hauptdarstellers Macaulay Culkin (41). So viel schon mal vorweg: Der damals Zehnjährige ist seinen unschuldigen Kinderstarzeiten inzwischen definitiv entwachsen...

