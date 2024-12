Dr. Bob freut sich schon auf die neue Dschungelcamp-Staffel

Dr. Bob (74), der Kult-Mediziner im Dschungelcamp, hat aus Australien eine besondere Weihnachtsbotschaft an seine Fans übermittelt. Im typischen Look, bestehend aus blauem Overall und Kappe, wünschte der 74-Jährige frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Vor einem festlich geschmückten Baum machte er seine Vorfreude auf die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" deutlich. Bereits ab dem 24. Januar 2025 wird er wieder im australischen Busch die Promis durch waghalsige Prüfungen begleiten. "Es ist viel kälter da, wo ihr seid. Bei mir ist es heiß", erinnerte er augenzwinkernd an die klimatischen Unterschiede.

In seinem Weihnachtsgruß versprach Dr. Bob seinen Fans eine ganz besondere Geste: Bei der ersten Dschungelprüfung will er ihnen von der Kamera aus fleißig zuwinken. Seit Beginn des Formats vor gut 17 Jahren gehört der Experte untrennbar zur Show und ist für die Kandidaten wie für die Zuschauer eine vertraute Instanz. In den bisherigen Staffeln hat er dafür gesorgt, dass Stars sicher durch ihre Abenteuer kommen. Auch die Promis im neuen Jahr, darunter Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26), können sich wieder auf seine Unterstützung im Busch verlassen.

Hinter Dr. Bob alias Robert McCarron verbirgt sich nicht nur ein TV-Liebling, sondern auch ein Mann mit einem vielseitigen Leben. Neben seiner Rolle in der Show ist er ausgebildeter Sanitäter und diplomierter Maskenbildner. Geboren wurde er in Australien, wo er auch heute noch lebt und das warme Weihnachtswetter genießt. Seine Herzlichkeit und sein trockenhumoriger Ton haben ihn über die Jahre zu einem wahren Kultcharakter gemacht – auf Social Media folgen ihm sogar fast 120.000 treue Fans. Selbst nach fast zwei Jahrzehnten Dschungelcamp sprüht Dr. Bob vor Begeisterung und macht deutlich: Ein Ende seiner Ära ist noch lange nicht in Sicht.

Instagram / dr_bob_offical_account Jan Köppen und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Star

