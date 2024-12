Fiona Erdmann musste spontan ihr Weihnachtsfest verschieben

So war das aber nicht geplant! Das Weihnachtsfest ist in vollem Gange, so auch bei Fiona Erdmann (36) und ihrer Familie in Dubai. Eigentlich wollte die GNTM-Bekanntheit ihre Kinder an Heiligabend mit einem Besuch vom Weihnachtsmann überraschen. Doch ihr Vorhaben fiel kurzerhand ins Wasser. "Bei uns lief es etwas anders als geplant, aber mittlerweile lasse ich mich nicht stressen und nehme die Dinge, wie sie kommen", erklärt Fiona in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich zeitlich mit dem Keksebacken und dem Essenmachen verschätzt, berichtet sie und führt weiter aus: "Dann waren die Kinder auf einmal nicht mehr so gut drauf und dann habe ich einfach entschieden, dass wir das auf heute verschieben."

Auch wenn Fionas Plan nicht so verläuft wie angedacht, ist das für die Influencerin kein großes Problem. Sie möchte Weihnachten lieber in Ruhe feiern. Für das kommende Jahr hat die 36-Jährige bereits Konsequenzen gezogen: "In Zukunft werde ich mit dem Essen früher anfangen und mehr vorplanen." Fiona nimmt es mit Humor und scherzt: "Letztes Jahr haben wir Weihnachten auch auf den 25. verschoben. Vielleicht wird das unsere Tradition."

Im Interview mit Promiflash verriet Fiona bereits vor wenigen Tagen, wie sie ihr Weihnachtsfest verbringen wird. "Wir feiern Weihnachten zu Hause mit der Familie, unser Weihnachtsbaum steht bereits und meine Kinder sind auch absolute Weihnachtsfans tatsächlich", freute sie sich. Die Freude, die leuchtenden Kinderaugen und die besinnliche Stimmung gehen schließlich nicht verloren, nur weil man das Fest kurzerhand verschiebt.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi im Oktober 2024

