So feiert Fiona Erdmann in Dubai Weihnachten mit der Familie

Weihnachten steht endlich vor der Tür – und auch bei Fiona Erdmann (36) und ihrer Familie ist die Weihnachtsstimmung in Dubai auf dem Höhepunkt. Im Interview mit Promiflash verrät die Influencerin, wie sie, ihr Partner Moe und ihr beiden Kinder Leo und Neyla das Fest der Liebe in diesem Jahr zelebrieren. "Wir feiern Weihnachten zu Hause mit der Familie, unser Weihnachtsbaum steht bereits und meine Kinder sind auch absolute Weihnachtsfans tatsächlich", gibt Fiona freudig preis. Bei ihr zu Hause, aber auch in ihrer Wahlheimat, würde die besinnliche Zeit groß gefeiert werden.

"Überall ist alles in so einer Weihnachtsstimmung und wir haben in den Kindergärten Winter Wonderlands mit Santa und singen Weihnachtslieder. Hier wird echt alles auf Weihnachten ausgerichtet", berichtet die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview weiter. Da trifft es sich gut, dass auch ihre beiden Sprösslinge große Fans von Weihnachten sind. "Die Kinder lieben Weihnachten und sind ganz aufgeregt. Sie fragen auch ständig, was sie denn für Geschenke bekommen", verrät Fiona weiter.

Dieses Weihnachtsfest wird für Fionas Familie das letzte Mal sein, dass sie zu viert sind. Die Bloggerin erwartet aktuell nämlich ein weiteres Kind – ihr Regenbogenbaby. Anfang des Jahres erlitt die 36-Jährige eine Fehlgeburt. Vor wenigen Wochen teilte sie daher ein rührendes Video auf Instagram in dem sie emotionale Worte an ihr ungeborenes Kind richtet. "Wenn ich das Video so anschaue, bekomme ich direkt Tränen in die Augen, weil ich jeden Moment der Trauer, aber eben auch des Glücks direkt wieder fühle. Vor allem zeigt es, wie das wahre Leben manchmal spielt", schrieb sie zu dem Clip.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner Moe und ihren beiden Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter im November 2024

