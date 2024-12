TikTok-Star Dora Moono Nyambe stirbt mit nur 32 Jahren

Dora Moono Nyambe begeisterte regelmäßig ihre vier Millionen Social-Media-Follower mit Einblicken in ihr Leben. Nun werden jedoch traurige Nachrichten öffentlich: Die bekannte TikTok-Influencerin und humanitäre Aktivistin ist im Alter von 32 Jahren verstorben. Dies wurde am Freitag, dem 27. Dezember, auf Instagram bestätigt: "Mit schwerem Herzen verkünden wir den plötzlichen Verlust unserer geliebten Dora. Sie wird als geliebte Mutter, Heldin, Friedensstifterin und außergewöhnliche Frau in Erinnerung bleiben". Zudem wurde für den darauffolgenden Tag ihre Beerdigung angekündigt. Die genauen Umstände ihres Todes sind bislang nicht bekannt, aber in einem TikTok-Video vom 16. Dezember erwähnte sie eine Beinverletzung. Ob diese mit ihrem Tod in Verbindung steht, wurde bisher nicht öffentlich gemacht.

Dora wurde über TikTok bekannt, wo sie seit 2020 mehr als vier Millionen Follower sammelte und auf die Nöte der Kinder in ihrem Heimatland Sambia aufmerksam machte. Ursprünglich aus Lusaka, zog sie 2019 in das Dorf Mapapa, nachdem sie dort auf die weitverbreitete Armut, Mangelernährung und fehlende Bildungsmöglichkeiten gestoßen war. Sie gründete die Organisation Footprints of Hope, errichtete eine Schule und schuf einen Ort, der aktuell 350 Schüler beherbergt. Zu ihrer Arbeit gehörte laut People nicht nur das Unterrichten, sondern auch der Schutz vieler Mädchen vor Misshandlungen und Frühverheiratungen. Insgesamt half sie über 500 Kindern mit Nahrung, Bildung und einem Zuhause.

In einem der letzten Videos auf ihrem TikTok-Kanal ließ die Influencerin ihr Leben noch einmal Revue passieren. "Als ich anfing zu adoptieren, sagten die Leute, ich könnte das wegen meines Alters nicht und weil ich unverheiratet war", schrieb sie zu einem Clip, der Einblicke in ihre Unterstützung von Hunderten von Kindern im Laufe der Jahre zeigte. "Ein Tag nach dem anderen", kommentierte sie den Zusammenschnitt weiter.

Instagram / doramoononyambe Dora Moono Nyambe, Juni 2019

Instagram / doramoononyambe Dora Moono Nyambe, Internetbekanntheit

