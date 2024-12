Dieser kultige Fernsehstar soll im Dschungelcamp dabei sein

Am 24. Januar 2025 ist es endlich wieder so weit: Das Dschungelcamp geht in eine neue Runde. Bislang bestätigt als Teilnehmer sind nur Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26) – doch seit Wochen brodelt die Gerüchteküche und einige Namen stehen als potenzielle Camper im Raum. Nun möchte Bild wissen, welcher Star als letzter Kandidat in den Dschungel zieht. Angeblich soll der Kult-Fußballkommentator Jörg Dahlmann (65) mit seinen Kontrahenten ins ferne Australien reisen. Eine offizielle Bestätigung dieses Gerüchts steht derzeit aber noch aus.

Angeblich soll Jörg einer von zwei Ersatzkandidaten sein. Er springt demzufolge ein, wenn ein anderer Kandidat des sagenumwobenen Camps vor dem Start kurzfristig ausfällt. Die zweite Ersatzkandidatin sei neben ihm dann Realitysternchen Evanthia Benetatou (32). Insofern diese Angaben korrekt sind, bedeutet dies, dass beide in Down Under an unterschiedlichen Orten, völlig abgeschnitten von der Außenwelt, auf ihre potenziellen Einsätze in der Show warten.

Jörg galt lange Zeit als einer der gefeiertsten Sport-Kommentatoren in Deutschland. Der 65-Jährige sorgte bereits häufig mit seinem losen Mundwerk für Gesprächsstoff, was sicher auch im Dschungel für beste Unterhaltung sorgen dürfte. Einige Erfahrungen in Reality-TV-Formaten hat er bereits sammeln können. So war der Fernsehstar schon bei Promi Big Brother im Jahr 2022 dabei. Dort zeigte er sich ziemlich offen und plauderte unter anderem über sein Liebesleben. Inwiefern sich Fans nun tatsächlich erneut auf ihn im TV freuen dürfen, bleibt vorerst abzuwarten.

SAT.1 / Marc Rehbeck Jörg Dahlmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

