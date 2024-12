Endlich offiziell: Das sind die ersten Dschungelcamper

Es wurde bereits seit einigen Wochen spekuliert – jetzt ist es offiziell bestätigt: Lilly Becker (48) und Maurice Dziwak (26) kämpfen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" um die Dschungelkrone. Als erste feststehende Kandidaten wandern die beiden am 24. Januar in den australischen Busch. Der Reality-TV-Star kann seinen Einzug kaum erwarten. "Das ist alles unvorstellbar. Für mich bedeutet das sehr viel. [...] Für mich geht einfach ein Traum in Erfüllung", freute sich Maurice gegenüber RTL. Er soll sich die Sendung immer mit seinen Eltern angeschaut haben. "Und jetzt bist du einfach selber Teil davon", staunte der Kampf der Realitystars-Teilnehmer.

Lilly nimmt nach Global Gladiators wieder an einer deutschen Reality-TV-Show teil. Auch wenn das niederländische Model im echten Leben Mutter eines Sohnes ist, will es diese Rolle nicht im Dschungelcamp verkörpern. "Ich bin Mama – zu Hause von einem Teenager – und ich hab ein Au-pair [...] Ich bin Vollzeit-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel, um einfach keine Mama zu sein, aber meinem Sohn zu zeigen, das ist, was deine Mama kann", erklärte die Ex-Frau von Boris Becker (57) ihre Beweggründe an der Show-Teilnahme gegenüber dem Sender. Doch auch finanziell ist ein Einzug ins Dschungelcamp kein schlechter Zug – die 48-Jährige soll sich gerade in einem Schuldenstreit mit Pierre Uebelhack befinden, weshalb die Gewinnsumme von 100.000 gelegen kommen könnte.

Neben Maurice und Lilly machten schon einige Gerüchte über andere Stars die Runde. Darunter sind weitere Reality-TV-Hasen wie Yasin Mohamed (33), Yeliz Koc (31) und Sam Dylan (33). Für ganz schön viel Drama könnte auch Alessia Herren (22) sorgen, die bereits in Das Sommerhaus der Stars die ein oder andere Schlagzeile lieferte. Gemunkelt wurde ebenfalls über die Schauspieler Edith Stehfest und Timur Ülker (35). Von allen soll aber Lilly am besten wegkommen: Für ihre Teilnahme soll der Sender laut Bild eine unglaubliche Summe von rund 300.000 Euro blechen.

"Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Lilly Becker im Oktober 2022

