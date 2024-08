Spielt Stefan Raab "Psychospielchen" mit Regina Halmich?

Regina Halmich (47) könnte den Boxkampf mit Stefan Raab (57) eigentlich entspannt angehen – schließlich hat sie in der Vergangenheit immer gewonnen. Allerdings befürchtet sie, dass der Entertainer nun deutlich besser vorbereitet ist. Im Promiflash-Interview deutet die Sportlerin an, dass sie das Duell nicht auf die leichte Schulter nimmt. "Das Einzige, was ich immer wieder aus verlässlichen Quellen höre, ist, dass er top trainiert ist. Er trainiert täglich und nimmt es total ernst", verrät die Weltmeisterin. Die Geheimniskrämerei des Moderators interpretiert sie als eine Art "Psychospielchen", mit dem er sie bei ihrem Kampf am 14. September überraschen wolle.

Regina hat ihren Kontrahenten schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Gegenüber Promiflash plaudert sie aus: "Tatsächlich habe ich nur nach der Vertragsunterzeichnung mit ihm telefoniert. Ich nenne ihn 'das Phantom'." Aus dem Fernsehen ist der Komiker seit etwa neun Jahren verschwunden. Sein Comeback kündigte er in einem Clip auf Instagram an. Allerdings trug er in dem Video einen Fettanzug, sodass nicht erkennbar war, wie fit der 57-Jährige momentan ist.

Besonders in Anbetracht dieser langen TV-Pause war Regina überrascht, von Stefan zu hören. "Nie im Leben hätte ich damit gerechnet. Ich war wirklich sehr, sehr erstaunt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er noch einmal gegen mich kämpfen möchte", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Für die Profiboxerin sei es eine Riesenehre, dass der Fernsehstar ausgerechnet mit ihr zusammen ins Scheinwerferlicht zurückkehren will.

