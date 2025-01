Das erhoffen sich Oliver Pocher und Sandy vom neuen Jahr

Auch wenn Oliver Pocher (46) mit Sandy Meyer-Wölden (41) und den gemeinsamen Kindern zusammenwohnt, hat das Ex-Paar sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Jahr 2025. In einer Live-Podcast-Folge von "Die Pochers – frisch recycelt", den der Comedian mit seiner früheren Ehefrau führt, verrät er, dass er sich im neuen Jahr mehr Zeit für sich nehmen wolle. "Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Gas rausnehmen dieses Jahr", ist sich Olli sicher. Das ehemalige Model hat einen ganz anderen Wunsch: Sandy würde sich gerne wieder verlieben. "Ich hoffe, dass mich irgendwann doch noch jemand mitnimmt an der Bushaltestelle", scherzt sie gegenüber dem Moderator.

Der 46-Jährige macht sich dahingehend keine Sorgen und spricht seiner Ex-Partnerin im Podcast Mut zu: "Du musst keine Angst haben, dass an der Bushaltestelle des Lebens auch jemand für dich anhält." Er selbst sei aber im Jahr 2025 nicht auf der Suche nach einer Partnerin fürs Leben – allerdings kann der "7 Zwerge"-Schauspieler eine neue Liebe auch nicht ausschließen. "Ich finde es schön, wenn es irgendwann passieren sollte, aber ich kann mein Lebensglück nicht von einer zweiten Person abhängig machen", betont Oliver und erklärt, dass die einzige Partnerin an seiner Seite im Moment Sandy sei – und das ganz ohne eine romantische Verbindung zwischen ihnen. Ein Liebes-Comeback schließt der fünffache Vater aus: "Wir haben schon in der letzten Zeit gemerkt, wenn wir sehr viel Zeit miteinander verbringen, dass es auch die ein oder andere Geschichte gibt, warum wir nicht mehr miteinander verpartnert sind."

Allgemein war 2024 kein leichtes Jahr für Olli. Auf Instagram meldete er sich zu Wort und bedankte sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten: "Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil ihr zahlreich da gewesen seid, weil ihr Spaß hattet, weil ich eine gute Zeit hatte, weil man diverse Sachen verarbeiten konnte, die dieses Jahr stattgefunden haben." Trotz dieser Höhepunkte hatte der Ex-Mann von Amira Aly (32) aber auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. "Es gab eine Scheidung, es gab Tod, es gab Krankheit, es gab viele Sorgen, die man sich gemacht hat. Das ist bei mir genauso wie bei euch auch und da muss man durch", zeigte er sich tapfer.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im September 2024

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

