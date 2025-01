Justin Baldoni behauptet: Ryan Reynolds hat ihn angeschrien

Zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (40) ist ein juristischer Streit entbrannt, der für Schlagzeilen sorgt. Nun holt der Regisseur zum Gegenschlag aus – und erhebt schwere Anschuldigungen gegen ihren Ehemann Ryan Reynolds (48). In seiner Klageschrift vom 31. Dezember, die E! News vorliegt, behauptet Justin, dass der Schauspieler seine Frau auf aggressive Art verteidigt habe. "Livelys Ehemann, Ryan Reynolds, hat Baldoni während eines Treffens in ihrem Penthouse in New York aggressiv beschimpft und ihn beschuldigt, Lively als fett zu beleidigen", heißt es in seiner Klage.

In einer Klage, die Blake ebenfalls am 31. Dezember in New York einreichte, beschuldigt die Schauspielerin ihren Co-Star, sie nach der Geburt ihres vierten Kindes wiederholt wegen ihres Gewichts und Alters herabgewürdigt zu haben. Ein besonders verletzendes Ereignis soll laut ihrer Klage stattgefunden haben, als der Schauspieler heimlich ihren Fitnesstrainer kontaktierte und andeutete, sie müsse innerhalb von zwei Wochen abnehmen – obwohl die Schauspielerin zu dem Zeitpunkt erst wenige Monate zuvor entbunden hatte. "Herr Baldoni sagte dem Trainer, dass er darum gebeten hatte, weil er sich Sorgen machte, Frau Lively in einer Szene des Films heben zu müssen, aber es gab keine solche Szene", hieß es in der Klageschrift laut dem Newsportal.

Während Justin derzeit vehement über seinen Anwalt behauptet, die Vorwürfe seien falsch und äußerst verletzend, bringt sich auch die New York Times ins Spiel. Sie veröffentlichte Berichte über weitere Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem 40-Jährigen – was ihn offenbar dazu veranlasst hat, seinerseits rechtliche Schritte gegen die Zeitung einzuleiten. Ein Sprecher der Zeitung erklärte, die Berichterstattung sei sorgfältig recherchiert worden und basiere auf einer umfassenden Analyse von Nachrichten und E-Mails. Die Zeitung werde entschlossen gegen die Klage vorgehen. Sein Anwalt hingegen sieht das Ganze als Versuch, seinen Ruf zu schädigen. Während die juristischen Auseinandersetzungen toben, ist unklar, wie sich die Zusammenarbeit der beiden Schauspieler in gemeinsamen Projekten künftig gestalten wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Januar 2018