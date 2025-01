Justin Baldoni verklagt die New York Times wegen Verleumdung

Im gerichtlichen Streit mit Blake Lively (37) schießt Justin Baldoni (40) gerade in alle Richtungen. Die Schauspielerin hatte gegen den Filmproduzenten wegen sexueller Belästigung und Rufschädigung Klage eingereicht. Wochenlang wurde sie von verschiedenen Medien harsch kritisiert – doch Justin sieht die Schuld dafür anscheinend nicht bei sich selbst. Wie The Wrap jetzt berichtet, hat der "Jane The Virgin"-Darsteller die Zeitung The New York Times auf mehr als 240 Millionen Euro verklagt. Grund dafür sei die "verleumderische Berichterstattung" über seine angebliche Hetzkampagne gegen Blake.

Wie das Magazin berichtet, ist Justin einer von zehn Klägern, die gegen die New York Times vorgehen. Unter den Beteiligten sind außerdem Jennifer Abel und Melissa Nathan, die von Blake in ihrer Klage wegen seelischer Qualen, emotionalem Stress und Einkommensverlusten genannt wurden. Sie sind der Meinung, die New York Times habe einen Bericht über sie veröffentlicht, der aus dem Kontext gerissene Beweise dargelegt und falsche Tatsachen aufgeführt habe. "Die Times-Geschichte stützte sich fast vollständig auf Livelys ungeprüfte und eigennützige Erzählung, die sie fast wörtlich übernahm, während sie eine Fülle von Beweisen außer Acht ließ, die ihren Behauptungen widersprachen und ihre wahren Motive aufdeckten", heißt es in dem gerichtlichen Dokument, das The Wrap vorliegt.

Ein Sprecher des Magazins beteuert: "Unsere Geschichte wurde sorgfältig und verantwortungsbewusst berichtet. Sie basierte auf Tausenden von Seiten an Originaldokumenten, einschließlich der Textnachrichten und E-Mails, die wir in dem Artikel genau und ausführlich zitieren." Zudem habe das Team von Justin bisher keine Beweise für falsche Aussagen vorbringen können. Nachdem Blakes Klage erstmals an die Öffentlichkeit gelangt war, verlor Justin schnell an Ansehen. Immer mehr Hollywood-Schauspieler stellen sich aktuell stärkend hinter die Frau von Ryan Reynolds (48), was dazu geführt hat, dass er von seiner Podcast-Co-Moderatorin abserviert und von seiner Managementagentur fallen gelassen wurde.

Getty Images Blake Lively im August 2024

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

