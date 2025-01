So amüsant verabschiedet Bollywood-Star Kajol das Jahr 2024

Die Bollywood-Berühmtheit Kajol (50) ist allseits dafür bekannt, sich stets vollkommen offen und ehrlich zu zeigen. Diese selbstbewusste Einstellung zelebriert sie auch zum Abschuss des Jahres auf Social Media. Auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal postet die Schauspielerin am Montag zwei Fotos von sich, die sie lachend in einem Sari zeigen. Unter dem Beitrag verabschiedet sie das Jahr 2024 und blickt 2025 gewohnt amüsant entgegen: "Nichts von diesem 'Neues Jahr, neues Ich'-Sche*ß! Ich war letztes Jahr fabelhaft und ich werde auch nächstes Jahr noch fabelhafter sein."

Bereits vor wenigen Wochen teilte die Schauspielerin ein authentisches Selfie mit ihren Fans auf der Plattform. Auf diesem präsentierte sich die Beauty geschminkt und mit dem Kopf voller Lockenwickler. In der Bildunterschrift formulierte sie: "Dieser Look wurde durch gute Lichtverhältnisse und eine Menge Selbstliebe ermöglicht!" Ihre Follower sind von den humorvollen Einblicken immer wieder hin und weg. So meinte einer ihrer Anhänger in den Kommentaren unter dem Post: "Du bist großartig. Bitte verändere dich niemals und behalte dir deine verrückte Art bei!"

Die Inderin begeistert ihre Fangemeinde aber nicht nur regelmäßig mit ihren Selfies und Sprüchen, sondern auch mit emotionalen Einblicken hinter die Filmkulissen. So feierte ihr Kinohit "Dilwale", den sie an der Seite von Shah Rukh Khan (59) drehte, am 18. Dezember sein neunjähriges Jubiläum. Die Darstellerin teilte anlässlich des Jahrestages im Netz einige bisher ungesehene Behind-the-Scenes-Fotos vom Dreh. Dazu zählte eine romantische Aufnahme der zwei Stars im Sonnenlicht. Unter dem Post schwärmte Kajol: "Hinter den Kulissen von so einer tollen Zeit. Unseren Spaß sieht man auch auf den verrückten Fotos!"

Instagram / kajol Schauspielerin Kajol

Instagram / kajol Shah Rukh Khan und Kajol

