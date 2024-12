Romantisch: Kajol teilt Set-Fotos zum Jubiläum von "Dilwale"

Am 18. Dezember feiert "Dilwale" sein neunjähriges Jubiläum. Der Bollywood-Film mit Shah Rukh Khan (59) und Kajol (50) in den Hauptrollen stellt die bisher letzte Produktion dar, in welcher sie als Liebespaar über die Leinwand flimmerten. Die Schauspielerin erinnert sich anlässlich des Jahrestages nun im Netz an den Dreh. Auf Instagram teilt Kajol süße, bisher ungesehene Behind-the-Scenes-Fotos. Die erste romantische Aufnahme zeigt die Darstellerin Arm in Arm mit ihrem Co-Star im Sonnenlicht. Weitere Fotos präsentieren Kajol witzig posierend in ihrem Sari sowie mit der Crew, von der sie auch unter dem Post schwärmt: "Hinter den Kulissen von so einer tollen Zeit. Unseren Spaß sieht man auch auf den verrückten Fotos!"

Erst vor wenigen Tagen teilte die beliebte Inderin einen weiteren Erinnerungspost anlässlich des Jahrestages des Welterfolgs "Kabhi Khushi Kabhie Gham" auf der Plattform. Zum 23. Geburtstag postete Kajol einige Bilder des Hits und formulierte: "Lebe, liebe und lache. Sie produzieren einfach nicht mehr solche [Filme] wie früher. 23 Jahre und einige fabelhafte Erinnerungen später." Das kultige Familiendrama aus dem Jahr 2001 zählt bis heute zu einem der erfolgreichsten Blockbuster der indischen Filmbranche. Kein Wunder bei dem Cast! An Bord waren damals namhafte Größen wie Amitabh Bachchan (82), Shah Rukh Khan, Jaya Bachchan, Rani Mukerji (46), Kajol, Kareena Kapoor (44) und Hrithik Roshan (50).

Shah Rukh und Kajol standen offensichtlich bereits mehrfach als Liebespaar vor der Kamera und verzauberten damit ein Millionenpublikum. Hinter der Kamera sind beide jedoch seit vielen Jahren mit jeweils anderen Partnern liiert. Die Fans hält das allerdings nicht davon ab, auf Social Media zu betonen, was für ein schönes Paar die zwei auch im echten Leben abgeben würden. Darauf reagierte Kajol kürzlich sogar höchstpersönlich im Netz! Auf die Frage, ob sie ihren Kollegen und guten Freund vielleicht geheiratet hätte, wenn sie nicht ihrem Ehemann Ajay Devgn vorher begegnet wäre, antwortete die Bekanntheit gewohnt scherzhaft: "Sollte der Mann nicht den Antrag machen?"

Instagram / kajol Shah Rukh Khan und Kajol

Getty Images Shah Rukh Khan und Kajol

