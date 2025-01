Trennungsgerüchte: Lamine Yamal auf Red Carpet mit Freundin

Wie 20 Minuten berichtet, sorgten Lamine Yamal und Alex Padilla am Freitagabend bei der Globe Soccer Gala 2024 in Dubai für Aufsehen. Das Paar erschien gemeinsam auf dem roten Teppich und zog damit die Blicke der Öffentlichkeit auf sich – nicht nur wegen des Preises, den Lamine als bester Nachwuchsspieler 2024 gewann. Ihre gemeinsame Erscheinung überraschte viele, da in den letzten Monaten Gerüchte über eine Trennung kursierten. Alex, die mit ihren 1,9 Millionen TikTok-Followern als Influencerin bekannt ist, schien sich genauso wohl im Rampenlicht zu fühlen wie ihr berühmter Partner.

Die Beziehung der beiden stand in den vergangenen Monaten immer wieder im Fokus der Medien. Nach dem EM-Sieg im Sommer ging es für den 17-Jährigen und seine Freundin turbulent weiter. Spanische Medien berichteten im Herbst von einer möglichen Trennung, nachdem Alex in einem Instagram-Live-Video mit dem Influencer Izan Fernández zu sehen war. Dieses Ereignis sorgte für Spekulationen, dass der junge Fußballstar die Beziehung beendet habe. Offizielle Statements zu diesen Gerüchten gab es jedoch weder von Lamine noch von Alex – die jüngsten Aufnahmen von der Gala scheinen nun jedoch ein Comeback ihrer Liebe zu bestätigen.

Abseits des Trubels um ihre Beziehung gilt Lamine als eines der größten Talente des internationalen Fußballs. Schon in jungen Jahren hat er sich in der Mannschaft des FC Barcelona einen Namen gemacht und wird als zukünftiger Star auf dem Feld gehandelt. Alex dagegen ist in der Influencer-Welt zu Hause. Trotz ihrer Popularität in den sozialen Medien betonen Insider, dass die beiden abseits des Rampenlichts ein "normales" Leben in Barcelona führen und ihre Jugend genießen. Ob dieses Liebes-Comeback von Dauer sein wird, bleibt zwar abzuwarten, doch am Gala-Abend schienen sie einmal mehr ein echtes Dream-Team abzugeben.

TikTok / alexpaadilla Alex Padilla, TikTok-Star

Getty Images Lamine Yamal und Jamal Musiala bei Fußball-EM 2024

