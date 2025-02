Insider meint: Lamine Yamal und seine Freundin sind getrennt

Schon eine Weile werden Lamine Yamal und Alex Padilla Beziehungsprobleme nachgesagt. Nun will der spanische Journalist Javier de Hoyos von einem Insider die traurigen Neuigkeiten bestätigt bekommen haben. "Sie haben sich getrennt. Wenn wir Lamine mit anderen Frauen oder Alex Padilla mit anderen Männern sehen, dann liegt das schlichtweg daran, dass sie nicht mehr zusammen sind", enthüllte er gegenüber dem TV-Kanal TEN.

Weiter soll der Informant verraten haben, dass bisher nur sehr wenige Menschen von der Trennung wissen. Weder der Fußballstar noch die Influencerin äußerten sich bisher persönlich dazu. Bereits vergangenen September heizte der 17-Jährige die Trennungsgerüchte an, als er mit einer anderen Dame in der Nähe von Barcelona beim Shopping gesichtet wurde. Das junge Paar trotzte aber allen Spekulationen, als es Ende vergangenen Jahres gemeinsam bei der Globe Soccer Gala 2024 in Dubai auftrat. Vertraut wirkend schlenderten Lamine und Alex zusammen über den roten Teppich und posierten als Paar für die Fotografen.

Neben dem aktuellen Beziehungstrubel sorgt Lamine üblicherweise mit sportlichen Schlagzeilen für Aufsehen. Schon früh hat er sich in der Mannschaft des FC Barcelona einen Namen gemacht und wird als Nachwuchstalent der Superklasse gehandelt. Alex dagegen ist in der Influencer-Welt zu Hause – ihr folgen knapp 1,9 Millionen Menschen bei TikTok. Ob sich die beiden in Barcelona lebenden Netz-Stars noch selbst zu ihrem angeblichen Liebes-Aus äußern werden, bleibt abzuwarten.

TikTok / alexpaadilla Alex Padilla, TikTok-Star

Getty Images Lamine Yamal im August 2024

