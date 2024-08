Niedergestochen: Nun meldet sich Lamine Yamals Vater zu Wort

Vergangenen Mittwoch wurde der Vater von Fußballer Lamine Yamal mit einem Messer angegriffen. Nur wenige Tage später teilt dieser nun ein erstes Statement auf Instagram. "Meine Lieben, ich werde stärker als jemals zuvor zurückkommen", zeigt er sich unter einem Foto mit seinem Sohn kämpferisch. In seiner Story dankt der Spanier allen Unterstützern: "Vielen Dank an alle für eure Anteilnahme. Mir geht es jetzt besser. Ich umarme euch alle."

Das spanische Magazin La Vanguardia berichtete am Mittwoch, dass Lamines Papa in Folge eines Streits niedergestochen wurde. Ein Krankenwagen brachte ihn dann wohl in kritischem Zustand in die nächstgelegene Klinik. Aktuell soll die Polizei nach dem Täter suchen. Zeugenbefragungen sollen Licht ins Dunkel bringen, denn noch ist der Verantwortliche nicht gefasst worden. Angeblich handelte es sich bei dem Streit um eine Abrechnung im Zuge eines früheren Vorfalls.

Dabei hatten Lamine und seine Familie zuletzt einiges zu feiern. Der spanische Nationalspieler gewann mit seinem Team in diesem Jahr die Europameisterschaft in Deutschland. Doch das ist nicht der einzige Erfolg, den er feiern durfte: Mit seinen gerade einmal 17 Jahren schaffte er es, nicht nur der jüngste Spieler, sondern auch der jüngste Torschütze in der EM-Geschichte zu werden. Sein Papa unterstützte seinen Sohn dabei immer fleißig von der Tribüne aus. Zu der Auseinandersetzung seines Vaters meldete Lamine sich noch nicht zu Wort.

