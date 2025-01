"Ace Ventura"-Star John Capodice mit 83 Jahren verstorben

John Capodice starb im Alter von 83 Jahren. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle in "Ace Ventura" an der Seite von Jim Carrey (62) bekannt wurde, soll am Montag verstorben sein und hinterlässt seine Frau und zwei Töchter. Er sei ein hingebungsvoller Ehemann, Vater und Großvater gewesen und werde von seinem Umfeld sehr vermisst. Die Todesursache des US-Amerikaners wurde laut OK! noch nicht öffentlich gemacht.

Der 83-Jährige wird bereits von seinen Unterstützern im Internet betrauert. Auf Instagram zollen sie ihm auf Fanseiten ihren Tribut. "Er war einfach ein toller Kerl! Ruhe in Frieden", schrieb eine Person, während eine weitere Nutzerin eine persönliche Erinnerung über den Schauspieler teilte: "Die Fans von 'General Hospital' werden sich an ihn als Lois' Vater, Carmine Cerullo, erinnern, aber ich werde an die Jahre zurückdenken, in denen er in meiner Nähe wohnte, sich um seine Enkel kümmerte und es liebte, in lokalen Restaurants zu essen."

John spielte in rund 150 Filmen mit und erlangte auch Bekanntheit durch seine wiederkehrende Rolle in der Serie "General Hospital", die er erstmals im Jahr 1994 verkörperte. In diesem Jahr gelang ihm auch der internationale Durchbruch mit dem Film "Ace Ventura", in dem er neben Stars wie Jim Carrey und Courteney Cox (60) spielte. Außerdem wirkte John auch an Sitcoms wie "Will and Grace", "Seinfeld" und "Law and Order" mit. Zu den letzten Projekten vor seinem Tod gehört unter anderem ein Auftritt in dem Kinostreifen "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem". Seine Stimme lieh der zweifache Vater auch mehreren Videospielserien und Kurzfilmen.

