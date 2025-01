Familie Menendez fordert eine Neubewertung der Haftstrafen

Erik (54) und Lyle Menendez (56), die wegen des Mordes an ihren Eltern Jose und Kitty Menendez seit mehr als 30 Jahren eine lebenslange Haftstrafe verbüßen, könnten bald eine neue Chance erhalten. Diese Woche trifft sich eine Gruppe von zwanzig Familienmitgliedern und Unterstützern mit dem Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, Nathan Hochman, um eine Neubewertung der Strafen der Brüder zu diskutieren. Ziel des Treffens ist, eine mögliche Neufestsetzung der Strafen zu erreichen, unter Berücksichtigung der Hinweise auf Missbrauch, den die Brüder in ihrer Kindheit erlitten haben sollen. "Wir hoffen auf ein offenes und faires Gespräch", erklärte die "Justice for Erik and Lyle Coalition" vor dem Treffen.

Die Brüder Erik und Lyle behaupten schon seit Langem, dass ihr schreckliches Verbrechen in direktem Zusammenhang mit den Misshandlungen durch ihren Vater sowie dem emotionalen Versagen ihrer Mutter gestanden habe. Diese Behauptungen erhielten kürzlich neue Aufmerksamkeit durch eine Netflix-Serie und eine Dokumentation, in denen Beweise wie ein früher Brief Eriks und zusätzliche Zeugenaussagen beleuchtet wurden. Bekannte Persönlichkeiten wie Kim Kardashian (44) und Rosie O'Donnell (62) sprechen sich bereits öffentlich für die Neuverhandlung aus. Allerdings gestaltet sich der rechtliche Prozess kompliziert, da der aktuelle Bezirksstaatsanwalt deutlich konservativer agiert als sein Vorgänger und entschieden hat, die Fälle der Brüder getrennt zu betrachten.

Die Verurteilung der Menendez-Brüder spaltete die Öffentlichkeit schon von Beginn an, und auch innerhalb ihrer Familie gibt es unterschiedliche Meinungen. Während die Mehrheit für eine Milderung der Strafe plädiert und die Rehabilitationsfortschritte der Brüder betont, gibt es auch Widerstand. Kittys Bruder Milton Andersen etwa ist weiterhin strikt gegen eine vorzeitige Entlassung der beiden. Trotz dieser Uneinigkeit hoffen die Brüder auf die Unterstützung durch ihre Familie, mit der sie nach mehr als drei Jahrzehnten der Trennung zu Weihnachten 2025 wieder vereint sein wollen – eine Hoffnung, die in den öffentlichen Stellungnahmen ihrer Anwälte immer wieder betont wird.

Collage: Netflix Lyle und Erik Menendez, Brüder

Getty Images Lyle und Erik Menendez im August 1991

