Die Menendez-Brüder könnten bald aus Haft entlassen werden

Für Lyle (57) und Erik Menendez (54) ist ein Leben abseits der Gefängnismauern zum Greifen nah. Gestern verkürzte der zuständige Richter von Los Angeles das Strafmaß der beiden wegen Mordes an ihren Eltern verurteilten Brüder auf 50 Jahre. Somit besteht für sie nun die Möglichkeit, auf Bewährung freizukommen, wie unter anderem BBC News berichtet. Demnach muss der zuständige Bewährungsausschuss als Nächstes entscheiden, ob die Geschwister nach 35 Jahren Haft freikommen könnten – im Juni soll darüber verhandelt werden. Zwar sprach Richter Michael Jesic vor Gericht von einer schrecklichen Tat, die Lyle und Erik begangen hätten, jedoch merkte er positiv an, dass die beiden vorbildliche Häftlinge seien und für ihn keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

Die Menendez-Brüder machten per Videocall im Gericht ebenfalls ihre Aussagen. "Ich musste aufhören, egoistisch und unreif zu sein, um wirklich zu verstehen, was meine Eltern in diesen letzten Momenten durchmachten", erklärte beispielsweise Erik emotional. Sein älterer Bruder zeigte hingegen Reue für das Leid, das sie ihren Angehörigen mit dem Mord an ihren Eltern zugefügt hatten. "Ich habe Sie belogen und Sie in ein Rampenlicht der öffentlichen Demütigung gezwungen", gab er sichtlich angegriffen von sich. Beide entschuldigten sich für ihre Taten – machten aber auch darauf aufmerksam, wie sehr es ihnen geholfen habe, in den vergangenen Jahren mit Opfern von sexueller Gewalt zu reden und zu arbeiten. Ihnen widerfuhr angeblich Ähnliches durch ihren Vater José, als sie noch Kinder waren.

Lyle und Erik sitzen bereits seit 1990 hinter Gittern. Zuvor wurden beide wegen des Mordes an ihren Eltern in ihrem Zuhause in Beverly Hills verhaftet. Zunächst waren sie überhaupt nicht ins Visier der Ermittler geraten. Stattdessen lenkten die Brüder diese auf eine falsche Spur und erklärten, dass ihr Vater aufgrund seiner Position in einer erfolgreichen Plattenfirma in Berührung mit der Mafia gekommen sein könnte. Erik plagten jedoch so schwere Gewissensbisse, dass er sich seinem Therapeuten anvertraute – schließlich wurde sein Geständnis an die Polizei weitergegeben. In der Netflix-Doku "The Menendez Brothers" erinnerte sich Erik an die Zeit vor seiner Verhaftung zurück. "Ich konnte nicht damit leben, ich wollte sterben. In gewisser Weise habe ich Lyle nicht geschützt, ich habe ihn in jeden Aspekt dieser Tragödie hineingezogen, jeder Aspekt dieser Tragödie ist meine Schuld", erklärte er reumütig.

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Dezember 1992

Netflix Erik Menendez im Jahr 1993

