Genehmigt: Neuverhandlung der Menendez-Brüder geht weiter

Lyle Menendez (57) und sein Bruder Erik Menendez (54) dürfen weiterhin auf eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis hoffen: Der zuständige Richter in Los Angeles entschied am Freitag, dass die geplante Neuverhandlung wie geplant stattfinden wird, wie TMZ berichtet. Die Anhörung soll am 13. und 14. Mai im Van Nuys Courthouse ausgetragen werden. Somit dürfen die Brüder weiterhin positiv gestimmt bleiben. Das Ganze stand auf der Kippe, nachdem die Staatsanwaltschaft einen Antrag gestellt hatte, das Verfahren um die mögliche Haftverkürzung von Lyle und Erik wegen Mordes an ihren Eltern zu stoppen – allerdings vergeblich.

Der Richter am L.A. County Superior Court lehnte den Antrag ab, da es für ihn keine neuen Informationen bezüglich der Risikobewertung der Brüder gibt, welche dies rechtfertigen würden. In den vergangenen Monaten analysierte das Board of Parole Hearings genau, ob Lyle und Erik eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen. Bei der Analyse kam lediglich heraus, dass beide illegal ein Handy hinter Gittern besaßen. Das einzig Unsichere: Erik verkaufte über das Handy wohl Drogen und beging Steuerbetrug. Ansonsten gelten sie als eher vorbildliche Häftlinge.

Lyle und Erik ermordeten 1989 ihre Eltern Jose und Kitty und wurden dafür 1996 zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Freilassung verurteilt. Während der Prozesse erklärten sie damals, bereits im Kindesalter von ihrem Vater sexuell missbraucht und vergewaltigt worden zu sein. Ihr Fall erlangte im vergangenen Jahr wieder mehr Aufmerksamkeit – vor allem über Social Media. Am 13. Juni sollen die Brüder im Rahmen ihrer Neuverhandlung vor dem staatlichen Bewährungsausschuss erscheinen und einzeln überprüft werden. Danach soll der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, entscheiden, ob sie begnadigt werden – möglicherweise könnten sie dann auf Bewährung freikommen.

Getty Images Tammi Menendez, Ehefrau von Erik Menendez

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Februar 1995

