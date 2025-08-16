Vorteil beim Kampf? Eric Sindermann sieht sich als "Psycho"

Eric Sindermann (37) bereitet sich intensiv auf seinen bevorstehenden Boxkampf im Rahmen von "The Ultimate Hype" vor, der am 4. Oktober in Oberhausen stattfinden wird. Der Realitystar bezeichnet sich selbst als "Psycho" und sieht genau darin seinen Vorteil. "Ich kenne keinen Schmerz mehr", erklärte Eric im Promiflash-Interview und betonte, dass er unter Adrenalin zu Höchstleistungen auflaufe. Er sei davon überzeugt, seine Gegner nicht nur physisch, sondern vor allem psychisch zu brechen. Wer sein Kontrahent im Ring sein wird, steht jedoch noch nicht fest.

Um optimal vorbereitet zu sein, unterzieht sich der 37-Jährige einem harten Trainingsplan. Täglich wacht er um sechs Uhr morgens auf, um sich seiner ersten Trainingseinheit zu widmen, bevor eine zweite Einheit am Nachmittag folgt. "Kein Alkohol" und eine eiserne Disziplin gehören derzeit zu seinem Alltag, wie Eric verrät. Seit zwei Monaten verfolgt der Designer dieses Programm und gibt sich extrem motiviert im Gespräch mit Promiflash: "Ich bin einfach geil drauf." Ob diese Hingabe ausreichen wird, um im Ring zu überzeugen, bleibt spannend – die Karten sind noch nicht vollständig aufgedeckt.

Das Boxevent könnte eine neue Herausforderung für Eric darstellen, der nicht davor zurückschreckt, sich in Konflikten zu beweisen. Dennis Kessmeyer hatte kürzlich Interesse daran bekundet, gegen den Realitystar in den Ring zu steigen. Der Geschäftsmann brachte dabei selbstbewusst seinen Wunsch zu kämpfen zum Ausdruck, während er augenzwinkernd über mangelndes Training scherzte. "Ich glaube, ich muss dir mal links und rechts was hinter die Ohren geben", lautete seine Ansage auf Instagram. Ob es tatsächlich zu einem Aufeinandertreffen der beiden kommen wird, könnte für zusätzliche Spannung bei "The Ultimate Hype" sorgen.

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Juni 2024

IMAGO / Gartner Eric Sindermann, Realitystar

Imago Unternehmer Dennis Kessmeyer, 2025