"Datingmaus": Kevin Schäfer lernt aktuell jemanden kennen

Reality-TV-Star Kevin Schäfer ist wieder auf Liebespfaden unterwegs! Der charmante Entertainer, bekannt aus verschiedenen Datingshows, hat offenbar einen besonderen Menschen in seinem Leben getroffen. "Ich date ja ständig, ich bin eine richtige Datingmaus", plauderte er im Gespräch mit Promiflash aus dem Nähkästchen. Doch diesmal scheint es ernster zu sein: Kevin hat sich mit Patrick, einem süßen Mann aus dem malerischen Allgäu, verabredet. "Er ist wirklich ein sehr, sehr süßer Mann", schwärmte er, ohne jedoch zu tief ins Detail zu gehen.

Obwohl Kevin in Fernsehsendungen bisher keinen langfristigen Partner gefunden hat, scheint er im echten Leben mehr Glück zu haben. Während er in der Vergangenheit oft betonte, gerne neue Menschen kennenzulernen, gab er jetzt zu, dass Patrick für ihn etwas Besonderes sei. Wo und wie sich die beiden das erste Mal begegnet sind, bleibt vorerst aber noch sein Geheimnis. "Mehr sage ich auch nicht", ließ der Reality-Star augenzwinkernd durchblicken. Für Fans und Beobachter bleibt somit spannend, wie sich die Sache zwischen Kevin und Patrick weiterentwickelt.

Abseits von Romantik ist Kevin vor allem für seine offene, humorvolle Art bekannt, mit der er sich in der deutschen Unterhaltungswelt einen Namen gemacht hat. Seine ehrliche und lockere Einstellung brachte ihm nicht nur Fans, sondern auch TV-Auftritte ein, bei denen er sich als geselliger und kontaktfreudiger Single präsentierte. Nun scheint der Realitystar jedoch ein ruhigeres Liebesglück anzustreben. Für Kevin gilt jedenfalls: Flirten kann man nie genug – und manchmal führt ein Date eben auch in festere Bahnen!

Anzeige Anzeige

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal

Anzeige Anzeige

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar