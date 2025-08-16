Bei "Prince Charming": Kevin Schäfer suchte nicht die Liebe

Kevin Schäfer, bekannt aus der Dating-Show "Prince Charming", sorgt mit einer überraschenden Beichte für Aufsehen. Der Reality-TV-Star enthüllte gegenüber Promiflash, dass es ihm bei seiner Teilnahme an der beliebten Show nicht um die Suche nach der großen Liebe ging, sondern um eine andere Motivation: "Ich hab nie die Liebe im TV gesucht. Ich habe nur das TV gesucht. Nicht die Liebe." Diese ehrliche Aussage überrascht viele Fans, die angenommen hatten, der Show-Teilnehmer sei auf der Suche nach einem Partner gewesen.

Die Aussagen werfen ein neues Licht auf Kevins Teilnahme an der Sendung. Während andere Kandidaten ihre Emotionen offenbarten und versuchten, echte Verbindungen aufzubauen, stand für ihn vor allem die TV-Erfahrung im Vordergrund. Wie lange er sich diese Gedanken schon gemacht hat, erklärte er in dem Gespräch jedoch nicht näher. Trotz der überraschenden Enthüllung hat die Show seine Bekanntheit tatsächlich erheblich gesteigert und ihm den Sprung in die Öffentlichkeit ermöglicht.

Kevin punktet vor allem mit seiner humorvollen und offenen Art – genau das macht ihn bei seinen Fans so beliebt. Seine ehrliche Offenbarung beweist zudem, dass er genau weiß, was er will, und seine Ziele konsequent verfolgt. Ob er seine TV-Karriere weiter ausbaut oder bald auch andere Projekte startet, bleibt vorerst sein Geheimnis. Klar ist: Kevin hat eine klare Haltung und sagt offen, was er denkt. Aktuell verdreht er bei "Villa der Versuchung" seinen Mitkandidaten die Köpfe.

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025