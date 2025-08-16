Unzufrieden: Pietro Lombardi hat zehn Kilogramm zugenommen

Pietro Lombardi (33) stellt sich auf Instagram erneut der Neugier seiner Fans. In einer Fragerunde will ein Nutzer wissen, ob der einstige DSDS-Gewinner mit seinem Körper zufrieden ist. Darauf antwortet er ehrlich und ohne zu zögern: "Aktuell Katastrophe. Ich habe locker wieder zehn Kilo zugenommen. Aber egal." Trotz seiner Unzufriedenheit scheint er die Situation mit Humor zu nehmen: Der Sänger setzt ein lachendes Emoji hinter seine Antwort und zeigt so seine lockere Einstellung.

Dass Pietro so entspannt mit dem Thema umgeht, dürfte kaum jemanden überraschen. Der Sänger ist bekannt für seine authentische und sympathische Art – und nimmt seinen Fans gegenüber selten ein Blatt vor den Mund. Erst kürzlich ging der Musiker auf die Frage eines Followers ein, ob es ihm schwerfalle, in seiner Beziehung mit Laura Maria Rypa (29) treu zu bleiben. "Ich sage mal so, wenn deine Frau gut im Bett ist, dann kommst du auch nicht in Versuchung", gab er offen preis.

Für den 33-Jährigen ist der Austausch mit seiner Community längst Alltag. In den sozialen Medien gibt er regelmäßig persönliche Einblicke – sei es in sein Familienleben mit den Kindern, seine Beziehung oder kleine Anekdoten aus dem Alltag. Seine ehrliche und ungezwungene Reaktion auf die Fan-Frage dürfte seine Beliebtheit einmal mehr gesteigert haben – ein weiteres Beispiel dafür, wie Pietro sich selbst treu bleibt und genau damit die Herzen seiner Anhänger erobert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Jan Huebner Pietro Lombardi, März 2025