Todesursache ist klar: Daran starb der Sänger Wayne Osmond

Wayne Osmond ist am 1. Januar im Alter von 73 Jahren verstorben. Die Familie gab bekannt, dass das geschätzte Mitglied der berühmten Osmond-Familie friedlich im Kreis seiner Frau Kathlyn Louise White und ihrer fünf gemeinsamen Kinder eingeschlafen sei. Sein Bruder Merrill Osmond teilte nun bereits auf Facebook mit, dass Wayne an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben ist. "Ich konnte mich noch von ihm verabschieden", schrieb Merrill in seinem emotionalen Statement.

Wayne hatte bereits zu seinen Lebzeiten immer wieder mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 1997 wurde bei ihm ein Gehirntumor diagnostiziert. Dieser konnte zwar erfolgreich behandelt werden, jedoch beschädigte das sein Gehör so stark, sodass er fast taub war. Im Jahr 2012 erlitt er seinen ersten Schlaganfall, der ihn daran hinderte, Gitarre zu spielen. Trotz seiner gesundheitlichen Rückschläge trat Wayne weiterhin öffentlich auf und blieb ein wichtiger Teil der Osmonds. Die Musikgruppe wurde in den 1960er-Jahren durch ihre Auftritte im Disneyland und in der "Andy Williams Show" berühmt.

Wayne war das zweitälteste Mitglied von The Osmonds und der musikalischen Familie. Neben Auftritten mit seinen Brüdern Merrill, Alan, Jay und Donny in Shows und auf Tourneen spielte er eine entscheidende Rolle in ihrem Erfolg. Die Osmonds prägten eine ganze Ära und wurden als Teenie-Idole gefeiert. Vor allem in den 70ern zelebrierten sie ihre größten Erfolge und verkauften Millionen von Platten. Zu ihren bekanntesten Hits gehörten Songs wie "Love Me for a Reason" und "Crazy Horses".

Anzeige Anzeige

Getty Images The Osmonds, US-Musikgruppe

Anzeige Anzeige

Getty Images Wayne Osmond, Entertainer

Anzeige Anzeige

Anzeige