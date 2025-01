The-Osmonds-Sänger Wayne Osmond stirbt mit 73 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Wayne Osmond, Mitglied der Musikgruppe The Osmonds, ist am Neujahrstag im Alter von 73 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte seinen Tod in einem emotionalen Statement gegenüber dem TV-Sender KTVX. "Wayne Osmond, geliebter Ehemann und Vater, ist gestern Abend friedlich im Kreise seiner liebenden Ehefrau und seiner fünf Kinder von uns gegangen", heißt es in der Erklärung. Weiter beschrieb die Familie sein Vermächtnis als eines, das auf Glaube, Musik, Liebe und Lachen basiere und Menschen auf der ganzen Welt inspiriert habe.

Wayne, geboren in Utah, war der zweitälteste Sänger der ursprünglichen Osmond Brothers und viertälteste von insgesamt neun Geschwistern der berühmten Familie. Die Osmonds galten in den 70er-Jahren als einer der erfolgreichsten Acts und verkauften weltweit Millionen von Platten. Als Mitglied der Gruppe feierte Wayne zahlreiche Erfolge und tourte mit Hits wie "Love Me for a Reason" rund um den Globus. Trotz glanzvoller Höhepunkte blickte Wayne auch auf Herausforderungen zurück, darunter gesundheitliche Probleme, die ihn in den letzten Jahren begleitet hatten.

In den 90ern wurde bei Wayne nämlich erstmals ein Tumor im Gehirn diagnostiziert. Die aggressive Krankheit konnte zwar erfolgreich behandelt werden, blieb jedoch nicht ohne Schäden. Die Behandlung beschädigte sein Gehör, sodass er fast taub war. 2012 erlitt er zudem einen Schlaganfall, der ihm das Gitarre spielen unmöglich machte. Woran genau der US-Amerikaner aber letztlich starb, ist bisher nicht klar. Er hinterlässt neben seinen Geschwistern seine Frau Kathlyn, mit der er seit 1974 verheiratet war, und die fünf gemeinsamen Kinder.

Getty Images "The Osmonds", Familienband

Getty Images Wayne Osmond, Sänger

