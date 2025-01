Annette Frier verrät das Geheimnis hinter ihrer langen Ehe

Schauspielerin Annette Frier (50) gibt ihr Liebesgeheimnis preis – gegenüber RTL verrät die Schauspielerin ihre Tipps und Tricks für eine gute Ehe. Vor 22 Jahren heiratete sie ihren Mann Johannes Wünsche. Beide lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Hinter Gittern – Der Frauenknast" kennen und lieben. "Es hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe", erinnert Annette sich an ihre Gefühle zurück. Allerdings ist nicht immer alles so rosig in einer Beziehung, das sieht auch die Komikerin ein. "Man muss dafür sorgen, dass man sich alleine trifft und auch als Paar stattfindet", betont sie.

Um Freundschaften solle man sich laut Annette ebenso wie um seine Beziehung kümmern. Zusätzlich sei Ehrlichkeit für die zweifache Mutter sehr wichtig. "Man muss sich gegenseitig sagen, was einen stört und was man gerne miteinander machen möchte", Kommunikation ist für die Prominente das A und O. "Man muss in einer Partnerschaft dafür sorgen, dass man sich immer wieder neu verliebt", betont sie außerdem. Ganz offen spricht die 50-Jährige auch über die negativen Momente. "Manchmal würde man auch gerne zu meinem Mann sagen, dass wir uns erst in drei Wochen wiedersehen", scherzt sie. Genau um diese Schwierigkeiten in einer Ehe dreht sich auch ihr neuestes Schauspielprojekt.

Derzeit befindet sich die Familienmama auf der Promo-Tour für ihren neuen Film "Feste & Freunde – Ein Hoch auf uns". Im Film verkörpert sie die unglückliche Ehefrau Mareike, die bei jeder kleinen Sache von ihrem Partner genervt ist. Nach über zwei Jahrzehnten glücklicher Ehe mit dem Regisseur könne sich Annette teilweise mit ihrer Rolle identifizieren. "Ich habe mich total über die Rolle gefreut, weil ich das selbst kenne", gibt sie preis. Dann erklärt die TV-Persönlichkeit, wieso: "Jeder, der in einer langen Beziehung ist, weiß, dass man manchmal besonders unfair zu dem Menschen ist, den man eigentlich am meisten liebt."

Anzeige Anzeige

Getty Images Annette Frier mit Ehemann Johannes Wünsche, Köln 2021

Anzeige Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Schauspielerin Annette Frier

Anzeige Anzeige