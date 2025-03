Felix und Tommi sehen sie als Eltons Quizshow-Nachfolgerin

Elton (53) hat kürzlich überraschend seinen Abschied von der beliebten ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas? bekannt gegeben – wer in seine Fußstapfen treten wird, ist noch offen. In der aktuellen Folge des Podcasts "Gemischtes Hack" nahmen sich Felix Lobrecht (36) und Tommi Schmitt (36) das Thema "Eltons Nachfolge" vor und lieferten dabei sowohl humorvolle als auch ernsthafte Vorschläge. Schnell kamen die beiden zu dem Schluss, dass es an der Zeit wäre, Eltons Platz zukünftig mit einer Frau zu besetzen. Felix warf schließlich den Namen Annette Frier (51) in den Raum, woraufhin Tommi begeistert auf den Zug aufsprang: "Das wäre super. Annette Frier ist ein perfekter Tipp."

Laut Tommi sei die Schauspielerin und Moderatorin mit ihrer humorvollen Art und Bekanntheit eine ideale Ergänzung zu dem Team von Bernhard Hoëcker (55). "Die gibt dem Bernhard auch Kontra", ergänzte Tommi anerkennend im Gespräch. Felix stimmte seinem Podcast-Partner in der Argumentation zu. Bisher steht jedoch noch kein offizieller Nachfolger oder eine Nachfolgerin fest. Die endgültige Entscheidung liegt weiterhin bei den Verantwortlichen der ARD, die bislang offengehalten haben, wie es nach Eltons Rücktritt konkret weitergeht.

Elton, der seit 2015 Teil von "Wer weiß denn sowas?" war, hatte die Show mit seiner lockeren und authentischen Art geprägt. Seine Entscheidung, kürzerzutreten, kommentierte er mit dem Wunsch, mehr Zeit für sich und seine Familie zu haben. Als Teamkapitän gewann er in den vergangenen Jahren das Herz der Zuschauer – nicht zuletzt durch das harmonische Zusammenspiel mit Bernhard. Ob Annette tatsächlich als Nachfolgerin in seine Rolle schlüpfen wird, bleibt abzuwarten – sicher ist aber, dass sie das Potenzial hätte, an seine Erfolge anzuknüpfen und die Zuschauer ebenso zu begeistern.

Getty Images Annette Frier, April 2024

RTL / Willi Weber Elton, deutscher TV-Moderator

