Spoiler: Das sind die Überraschungssieger des "LOL"-Specials

LOL: Last One Laughing ist endlich zurück und diesmal mit einer ganz besonderen Staffel im Gepäck: Show-Host Michael Bully Herbig (56) präsentiert zum ersten Mal ein Halloween-Special. Mit dabei sind altbekannte Gesichter wie Olaf Schubert (56), Torsten Sträter (58), Mirja Boes (53), Palina Rojinski (39) und Annette Frier (50). Zum ersten Mal treten die Musiker Sasha (52) sowie Bill (35) und Tom Kaulitz (35) an. Gespielt wird in Teams und die einzige Regel ist einfach: Wer zweimal lacht, ist raus! Die Folgen sind auf Prime Video schon abrufbar und die Gewinner könnten einige Zuschauer überraschen. Am Ende der dritten Folge setzen sich nämlich ausgerechnet die Kaulitz-Zwillinge gegen ihre Konkurrenten durch!

Überraschend deshalb, weil die beiden nicht aus dem Comedy-Milieu kommen und gegen alteingesessene Profis wie Mirja, Torsten und Olaf antreten. Die übten sich aber schon vor Beginn der Sendung in Zurückhaltung – sie zeigten sogar Sorge, dass die Tokio Hotel-Geschwister ungeahnte Spaßgeschütze auffahren könnten. "Die 'Shining'-Zwillinge aus L.A.. Könnte megaschwierig werden, was wir gar nicht denken – und in Wirklichkeit ziehen die uns von hinten die Unterhosen über den Schädel", vermutet Torsten. Und auch Tom und Bills gute Freundin Palina würde offenbar lieber auf Abstand gehen. Zu Bill sagt sie: "Vor dir habe ich Angst!"

Dabei sorgte die Besetzung vor der Ausstrahlung der neuen "LOL"-Staffel eher für gemischte Meinungen. Während viele Fans es liebten, dass Bill und Tom sich dem Experiment, nicht lachen zu dürfen, stellen, fanden mindestens genauso viele die beiden fehl am Platz. Unter dem ersten Trailer bei Instagram finden sich Kommentare wie "Sorry, bei den Kaulitz-Dingern bin ich raus. Schade, habe mich gefreut" oder "Ich bin begeisterte 'LOL'-Zuschauerin, aber dieses Mal werde ich es mir nicht anschauen, wegen der Kaulitz-Brüder". Vielleicht konnten die beiden mit ihrem Sieg und dem Auftritt in der Show ja aber den ein oder anderen doch noch von sich überzeugen.

Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

Bill und Tom Kaulitz im Juni 2024

