So hat das Muttersein Annette Frier verändert

Annette Frier (50), bekannt aus zahlreichen Fernsehsendungen und Kinoprojekten, hat in einem Interview mit Bunte offen über ihre Erfahrungen als Mutter gesprochen. Insbesondere schilderte sie den Moment, als sie erfuhr, dass sie Zwillinge erwartete. "Ich war ehrlicherweise zunächst total überfordert", gibt Annette zu und beschreibt die ersten Monate mit den beiden als eine Phase des Chaos und der Unsicherheit. "Wir hatten Listen, damit wir die anderen Listen nicht vergessen", erinnert sie sich an den stressigen Alltag mit einem humorvollen Augenzwinkern. Mittlerweile sind ihre Kinder 16 Jahre alt – und die Schauspielerin sieht den kommenden Veränderungen gelassen entgegen.

Annette sprach zudem darüber, wie sich ihre Perspektive auf das Muttersein im Laufe der Jahre verändert hat. Anfangs fühlte sie sich von den Herausforderungen erschlagen, doch mit der Zeit gelang es ihr, Routine und Freude in ihrer neuen Rolle zu finden. Der Spagat zwischen Familie und Karriere war nicht immer leicht, doch mittlerweile schätzt sie die Schritte, die ihre Zwillinge in Richtung Selbstständigkeit machen. Auf die Frage, ob sie sich manchmal wünsche, dass ihre Kinder wieder klein wären, gab Annette eine klare Antwort: "Das hatten wir doch schon." Stattdessen freut sie sich auf die individuelle Entwicklung ihrer Kinder.

Abseits ihres Mutterseins hat Annette immer wieder betont, wie wichtig ihr Humor im Leben ist – ein Charakterzug, der ihr auch in herausfordernden Zeiten half. Die gebürtige Kölnerin, bekannt durch die Sendung "Die Wochenshow" aus den 1990er Jahren und durch Rollen in Serien wie "Die Schillerstraße" oder "Danni Lowinski", fiel zuletzt in dem Comedy-Format LOL: Last One Laughing auf. Annette hat in Interviews oft angedeutet, dass sie Familie und Beruf stets als Bereicherung und nicht als Belastung sieht. Ihre Offenheit und ihr Witz machen sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat zu einer beliebten Persönlichkeit, die sich ihren Fans und der Medienwelt authentisch präsentiert.

Getty Images Annette Frier beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Getty Images Annette Frier mit Ehemann Johannes Wünsche, Köln 2021

