Diese "Der Teufel trägt Prada"-Stars sind am reichsten

"Der Teufel trägt Prada" ist ein absoluter Hollywood-Klassiker und mit einem ziemlich berühmten Cast besetzt. Neben Meryl Streep (75), Anne Hathaway (42) und Emily Blunt (41) spielen noch viele andere bekannte Gesichter Rollen in dem Blockbuster. Doch welcher der Stars des Films ist eigentlich am wohlhabendsten? Überraschenderweise ist es Valentino Garavani, der sich selbst verkörpert! Der Modedesigner hat einen Gastauftritt in dem Streifen und steht laut JustJared mit einem geschätzten Vermögen von über 1,4 Milliarden Euro mit Abstand an der Spitze.

Passend zum Filmszenario in der Modewelt führen noch weitere Fashion-Ikonen die Rangliste an – dabei steht Gisele Bündchen (44) auf Platz zwei! Mit einem umgerechneten Vermögen von über 380 Millionen Euro ist das Model einer der reichsten Stars des Films, obwohl sie nur einen flüchtigen Auftritt als Laufstegangestellte hat. Um den dritten Platz dürfen sich Meryl und Heidi Klum (51) streiten. Beide sollen laut dem Magazin ein Vermögen von rund 150 Millionen Euro besitzen. Während das Supermodel sich selbst kurz in "Der Teufel trägt Prada" spielt, ist Meryl mit ihrer Rolle als Miranda Priestly nicht aus dem Film wegzudenken. Auch den fünften Platz teilen sich zwei Ikonen des Streifens: Sowohl Emily als auch die Hauptdarstellerin Anne sind geschätzte 77 Millionen Euro wert. Nicht nur das haben sie gemeinsam, denn in dem Kinofilm verkörpern beide die Assistentinnen der Chefredakteurin.

"Der Teufel trägt Prada"-Fans können sich auf eine Fortsetzung freuen, bei der auch einige der ehemaligen Schauspieler auf die Leinwand zurückkehren sollen. Bereits im Sommer wurde bekannt gegeben, dass Meryl wieder in ihre alte Rolle schlüpfen soll und auch Emily wird angeblich eine bedeutende Rolle in dem zweiten Teil innehaben. Ob Anne wieder die Hauptfigur Andy Sachs verkörpern wird, war lange unklar, doch laut Entertainment Weekly soll es nun zumindest Gespräche für ihre erneute Besetzung geben. Dasselbe gilt für Stanley Tucci (64), der als Nigel Kipling die künstlerische Leitung des Modemagazins bei "Der Teufel trägt Prada" übernahm.

Anzeige Anzeige

Evan Agostini/Getty Images Heidi Klum und Gisele Bündchen im April 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und Stanley Tucci

Anzeige Anzeige