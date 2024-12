Mehr Infos über "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung bekannt

Wie bereits im Sommer bekannt wurde, ist ein Nachfolger von "Der Teufel trägt Prada" in Arbeit. Nun gibt es Neuigkeiten zur Besetzung. Fans dürfen sich freuen, dass einige der bekannten Gesichter zurückkehren werden. Meryl Streep (75) schlüpft erneut in die Rolle der anspruchsvollen Chefredakteurin Miranda Priestly. Ebenso wird Emily Blunt (41) wieder an ihrer Seite stehen, die auch im zweiten Teil Emily Charlton verkörpern wird. In einem ursprünglichen Bericht von Puck wurde allerdings noch nichts über die Hauptdarstellerin Anne Hathaway (42) verraten. Nun heißt es bei Entertainment Weekly, dass es zumindest Gespräche gebe, dass sie als Andy Sachs zurückkehren wird.

Eine weitere prägende Rolle im ersten Teil wurde von Stanley Tucci (64) als Nigel Kipling übernommen. Laut den Berichten soll auch er in Gesprächen für eine mögliche Rückkehr sein. Neben den Darstellern kehren zudem weitere Mitwirkende zurück, so etwa Aline Brosh McKenna als Drehbuchautorin und Wendy Finerman als Produzentin. Auch David Frankel sei wieder als Regisseur im Gespräch. Der neue Teil soll an die ursprüngliche Geschichte anknüpfen und den Niedergang des traditionellen Magazinverlags thematisieren. Dabei gerät Miranda in einen Wettbewerb mit ihrer ehemaligen Assistentin Emily, die inzwischen eine hochrangige Managerin bei einem Luxusmodekonzern ist und über erhebliche finanzielle Mittel verfügt.

"Der Teufel trägt Prada" war 2006 ein großer Erfolg und hat sich zu einem Kultfilm in der Modewelt entwickelt. Er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lauren Weisberger, der teils auf ihren eigenen Erlebnissen bei der Vogue beruht. Diese Erfahrungen wurden im Film beim fiktiven Magazin "Runway" dargestellt. Meryls Verkörperung der anspruchsvollen Chefredakteurin Miranda Priestly brachte ihr eine Oscar-Nominierung ein und gilt als eine ihrer ikonischsten Rollen. Emily erlangte durch ihre Rolle als ehrgeizige Assistentin internationale Bekanntheit. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung sollten bereits am 30. November starten.

Anne Hathaway und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Stanley Tucci, Schauspieler

