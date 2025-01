Diese Promis überreichen die Awards bei den Golden Globes

Es ist wieder so weit: Die Golden Globe Awards stehen vor der Tür! Am kommenden Sonntag, den 5. Januar 2025, findet die glamouröse Verleihung ab 20 Uhr amerikanischer Zeit statt – in Deutschland also ab 2 Uhr. Nun ist laut Just Jared auch bekannt, wer die Veranstaltung moderieren wird und welche Promis die begehrten Preise übergeben werden. Gastgeberin des Abends ist die US-amerikanische Komikerin Nikki Glaser (40), die bereits im Vorfeld erklärte, dass sie für eine gelungene Mischung aus Humor und großer Show sorgen wolle. Nikki ist zudem die erste Frau, die die Golden Globes allein moderiert.

Die Preise an die besten Filme und Serien des letzten Jahres werden unter anderem von Michelle Yeoh (62), Dwayne "The Rock" Johnson (52), Anya Taylor-Joy (28) und Jennifer Coolidge verliehen. Von Oscar-Preisträgerinnen wie Viola Davis (59) und Ariana DeBose (33) bis zu Publikumslieblingen wie Aubrey Plaza (40) und Colin Farrell (48) – die Liste bietet die perfekte Balance zwischen etablierten Hollywood-Legenden und aufstrebenden Lieblingen. Ebenfalls dabei sind Musiker Elton John (77), Schauspielgrößen wie Glenn Close (77), Michael Keaton (73), Sharon Stone (66), Nicolas Cage (60), Salma Hayek Pinault (58) und Demi Moore (62) sowie Persönlichkeiten wie Auliʻi Cravalho, die mit Disney-Hits auf sich aufmerksam machte. Die vollständige Liste der Promis findet sich auf der Webseite der Golden Globes.

Das Interesse an den Golden Globes bleibt trotz vergangener Kontroversen groß. In den letzten Jahren gab es Kritik an mangelnder Diversität und der Transparenz der Hollywood Foreign Press Association. Doch an diesen Bedenken soll deutlich gearbeitet worden sein. Für viele Stars ist es eine Chance, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, während sie gleichzeitig alte Bekannte wieder treffen können. So ist zum Beispiel bekannt, dass Jennifer Coolidge und Aubrey Plaza, beide gefeiert für ihre Rollen in "The White Lotus", auch privat eng befreundet sind. Solche besonderen Verbindungen sorgen immer wieder für berührende oder humorvolle Momente auf der Bühne. Fans weltweit können sich also auf eine Nacht voller Überraschungen freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Coolidge im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige