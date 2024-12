Nikki Glaser verschiebt Schönheits-OP wegen Golden Globes

Nikki Glaser (40) wird am 5. Januar 2025 die Golden Globe-Show moderieren und damit Geschichte schreiben: Sie wird als erste Frau alleine durch die Preisverleihung führen. Die Comedian und Moderatorin, bekannt für ihre schlagfertigen Sprüche und Auftritte bei Comedy-Roasts, verrät in einem Interview mit CBS, dass sie dafür ihre Pläne für eine Schönheitsoperation verschieben musste. Ursprünglich hätte sie in derselben Woche ein Augenbrauenlifting durchführen lassen wollen. Doch als ihre Agenten das Angebot für die Moderation überbrachten, entschied sie sich, die Operation nach hinten zu verschieben.

Die Vorbereitung auf die prestigeträchtige Veranstaltung nimmt Nikki dabei äußerst ernst. In Interviews mit dem US Magazine betonte sie, wie viel Arbeit sie in die Aufgabe stecke, um ihrer eigenen Erwartungshaltung gerecht zu werden. "Vielleicht gefällt es nicht jedem, aber ich werde es für mich selbst nailen, weil ich hart dafür arbeite", sagte sie selbstbewusst. Die Bühne der Golden Globes, bekannt für ihre Mischung aus Film- und Fernsehstars sowie einem Hauch von Glamour, stellt für Comedy eine Herausforderung dar. Nikki hingegen scheint sich darauf zu freuen und erklärte, dass sie unter Druck und Nervosität besonders gut funktioniere.

Privat möchte sich Nikki zunehmend von ihrem Image als scharfe Zunge distanzieren und als "nette Berühmtheit" wahrgenommen werden. Auch wenn sie für ihre bissigen Kommentare und humorvollen Spitzen bekannt ist, erklärte sie, dass sie bei den Golden Globes einen anderen Weg einschlagen möchte. In einem früheren Statement gegenüber dem US Magazine sagte sie: "Ich möchte für Ehrlichkeit stehen und hoffe, dass die Veranstaltung sowohl für die Stars als auch das Publikum unvergesslich wird." Gleichzeitig bleibt sie ihrem Stil treu: Die Comedian testet ihre Jokes im Vorfeld bei Live-Auftritten in Comedy-Clubs, um bestens vorbereitet zu sein. Für Nikki sei es eine Ehre, diesem Abend ihren persönlichen Stempel aufzudrücken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Glaser im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Nikki Glaser bei den iHeartRadio Music Awards 2023

Anzeige Anzeige