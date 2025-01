Dschungelcamp-Kandidatin Nina Bott sieht sich nicht als Star

Die Schauspielerin Nina Bott (47), bekannt aus Serien wie GZSZ, wagt sich in das Abenteuer Dschungelcamp. Gegenüber dem Sender RTL gestand die vierfache Mama, sie sei von dem Angebot völlig überrascht gewesen: "Als ich die Anfrage für das Dschungelcamp erhielt, durchströmte mich ein Adrenalinkick. Mal etwas zu machen, was keiner von mir erwartet." Doch trotz ihres erneuten Schritts ins Rampenlicht sieht Nina sich nicht als Star. Mit einem Augenzwinkern sagte sie: "Wenn überhaupt, dann sage ich nur: 'Ich bin eine Mama, holt mich hier raus!'"

Neben ihrer Schauspielkarriere widmet sich Nina vor allem ihrer Familie – und das betonte sie auch im Gespräch. "Bei mir dreht sich alles nur um meine Kinder. Das liebe ich", erklärte sie. Mit vier Kindern im Alter von drei, fünf, acht und 21 Jahren erlebt die 47-Jährige einen turbulenten Alltag, den sie sichtbar genießt. Doch genau dieser Alltagsstress scheint auch der Grund dafür zu sein, dass sie das Angebot, ein oder zwei Wochen im australischen Dschungel zu verbringen, mit Begeisterung angenommen hat: "Es wird jetzt auch mal schön sein, etwas anderes zu machen." Ob die gelernte Schauspielerin dort ihre Grenzen testen und die Zuschauer überraschen wird, bleibt abzuwarten.

Hinter der Fassade der Schauspielerin steckt vor allem eine bodenständige Frau, die stets ihre Familie an erster Stelle sieht. Nina, die in den frühen 2000er-Jahren mit ihrer TV-Karriere große Bekanntheit erlangte, hat in den vergangenen Jahren bewusst den Fokus auf ihr Privatleben gelegt. In der Öffentlichkeit tritt sie weniger auf, dafür widmet sie sich ihren Kindern mit voller Hingabe. Die Entscheidung, ins Dschungelcamp zu gehen, zeigt eine neue Seite von Nina – eine, die Abenteuerlust und Neugier widerspiegelt. Vielen Zuschauern dürfte sie so als ganz nahbare Persönlichkeit ans Herz wachsen.

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

Instagram / ninabott Nina Bott, Schauspielerin und Moderatorin

