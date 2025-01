Offiziell: Diese Stars wagen sich 2025 ins Dschungelcamp

Endlich! Der Cast des Dschungelcamps ist komplett. Auf Instagram verkündet die Show nun den offiziellen Cast der diesjährigen Ausgabe. Mit dabei sind die Soap-Lieblinge Nina Bott (47) und Timur Ülker (35). Auch Gesangstalent Anna-Carina Woitschack (32) darf sich im Dschungel beweisen. Sam Dylan (33), Alessia Herren (22), Edith Stehfest, Yeliz Koc (31) und Maurice Dziwak (26) sollten den Fans auch schon aus einigen Formaten bekannt sein. Auch sie werden ihr Bestes geben, um zum Dschungelkönig ernannt zu werden. Ein bisschen Seriosität könnten Pierre Sanoussi-Bliss, Jörg Dahlmann (65) und Jürgen Hingsen (66) in die Gruppe bringen. Komplett wird der Cast durch Lilly Becker (48).

Die Fans sind mit der Truppe ziemlich zufrieden. "Guter Cast, sogar ein Löwe ist dabei", freut sich ein User in den Kommentaren über Maurices Ticket in den Dschungel. Ein anderer Fan erhofft sich viel Drama und Unterhaltung von Alessia und Sam. Die beiden Realitystars waren zuletzt gemeinsam im Sommerhaus der Stars. Ein Follower wünscht Timur den Sieg. Doch ein anderer User befürchtet: "Der hat halt ein zu gutes Herz für das Format."

Ein paar Teilnehmer wurden schon vor der finalen Ankündigung angeteasert. So wussten die Fans bereits im Dezember, dass die Ex von Boris Becker (57) nach Australien fliegen würde. Gegenüber RTL verriet die 48-Jährige deshalb schon vor Kurzem, wie sehr sie sich auf die Reise freue. "Ich habe sogar selbst angerufen. Ich habe meinem Agenten gesagt: 'Ruf an! Ich will unbedingt in den Dschungel!' Ich habe Bock darauf. In letzter Zeit wurde mein Name zu oft missbraucht", gab die Brünette zu.

Splash News Nina Bott im Januar 2023 in Berlin

Getty Images Timur Ülker, Schauspieler

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Instagram / joergdahlmann Jörg Dahlmann, Dezember 2024

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Juni 2024

Instagram / alessiamillane Alessia Herren

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

Getty Images Anna-Carina Woitschack im November 2024

Getty Images Jürgen Hingsen im Oktober 2020

Getty Images Sam Dylan bei der "To the Moon"-Premiere in Berlin

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidat Maurice Dziwak

RTL / Boris Breuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"-Kandidatin Lilly Becker

