Name verraten: Sängerin Mollie King begrüßt Baby Nummer zwei

Das zweite Baby von Mollie King (37) und Stuart Broad ist auf der Welt – sogar den Namen ihres Kindes verrät die Sängerin jetzt auf ihrem Instagram-Account. Mit einem süßen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem man die Hände der Familie sieht, gibt sie ihren Followern die tollen Neuigkeiten preis. Unter dem Bild verrät die Moderatorin auch gleich den Namen ihrer Kleinen: "Willkommen auf der Welt, mein wunderschönes Baby Liliana. [...] Du bist das beste Weihnachtsgeschenk, das sich unsere Familie hätte wünschen können."

Gegenüber OK! Magazine verriet die TV-Persönlichkeit zuvor, dass sie sich nichts mehr zu Weihnachten wünsche als ein gesundes Baby. Dieser Wunsch ging nun in Erfüllung. Mollie schreibt außerdem, dass sie gleich vor Glück platzen würde – diesem Gefühl können sich die Follower nur anschließen. In den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Glückwünsche. Darunter gratulieren auch einige Stars, wie die Schauspielerin Giovanna Fletcher (39). Sie schreibt: "Ich freue mich so unglaublich doll für Euch." Auch den Namen scheinen die Nutzer toll zu finden: "Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Name. Herzlichen Glückwunsch, Leute."

Zuletzt durfte sich die zweifache Mama über viele positive Kommentare nach ihrem Auftritt bei einem der glamourösesten Weihnachtsevents freuen. Bei dem "Royal Carols: Together at Christmas"-Konzert strahlte die hochschwangere Blondine in einem weißen, hautengen Kleid und überzeugte die Fans. Auch bei der Geburt ihres ersten Kindes Annabella gemeinsam mit dem Cricketspieler im November 2022 durfte sie sich ebenfalls über zahlreiche Glückwünsche freuen.

Instagram / mollieking Die Hände von Mollie King und ihrer Familie, Januar 2025

Instagram / mollieking Mollie King und ihr Mann Stuart Broad mit ihrer Tochter

